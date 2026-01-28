В Конституцию предлагается ввести новое положение о возможности установления специального правового режима в финансовой сфере или так называемых «городов ускоренного развития» на отдельных территориях страны
Об этом сообщил заместитель председателя Конституционного Суда Бакыт Нурмуханов на четвертом заседании Конституционной комиссии, передает Kazpravda.kz
По его словам, речь идет, в частности, о деятельности Международного финансового центра «Астана», а также о развитии города Алатау. Данные меры направлены на обеспечение эффективного экономического развития республики.
При этом Бакыт Нурмуханов подчеркнул, что предлагаемая норма должна рассматриваться в тесной взаимосвязи с основополагающими положениями Конституции, согласно которым административно-территориальное устройство страны определяется исключительно конституционным законом.
«Конституционная норма об унитарности государства, а также о целостности, неприкосновенности и неотчуждаемости территории Казахстана остается неизменной», — подчеркнул Бакыт Нурмуханов.