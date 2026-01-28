Норма о целостности, неприкосновенности и неотчуждаемости территории Казахстана остается неизменной – Конституционная комиссия

Конституционная реформа
109
Дана Аменова
специальный корреспондент

В Конституцию предлагается ввести новое положение о возможности установления специального правового режима в финансовой сфере или так называемых «городов ускоренного развития» на отдельных территориях страны

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Об этом сообщил заместитель председателя Конституционного Суда Бакыт Нурмуханов на четвертом заседании Конституционной комиссии, передает Kazpravda.kz 

По его словам, речь идет, в частности, о деятельности Международного финансового центра «Астана», а также о развитии города Алатау. Данные меры направлены на обеспечение эффективного экономического развития республики.

При этом Бакыт Нурмуханов подчеркнул, что предлагаемая норма должна рассматриваться в тесной взаимосвязи с основополагающими положениями Конституции, согласно которым административно-территориальное устройство страны определяется исключительно конституционным законом.

«Конституционная норма об унитарности государства, а также о целостности, неприкосновенности и неотчуждаемости территории Казахстана остается неизменной», — подчеркнул Бакыт Нурмуханов.

#комиссия #реформа #конституция #норма

Популярное

Все
Вечер фортепианной музыки состоялся в Астане
Сюрприз для гвардейца
В ОСА – новый президент
Касым-Жомарт Токаев поздравил учителя химии из Алматы
Пожелаем удачи Елене!
Воспитание сказкой
Расширяется сеть кадетских классов
Два золота из Стамбула
Деловое реноме предприятия формируется ответственностью за каждое выпущенное изделие
Национальный костюм как отражение культурных традиций
Двусторонние отношения укрепляются
Жамбылский район становится динамично развивающейся территорией
О доверии и понимании
Малыш получил шанс на жизнь
Долгострои экологии вредны
Нелегальные «подарки»
Обеспечить благополучие подрастающего поколения
Реализуются системные меры по повышению прозрачности и доступности услуг
Труд – важнейший элемент ресоциализации
Как в Казахстане формируется культура ответственного участия в госзакупках
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Оксфордский хаб откроется в Астане
Низкий поклон героям
Усилили тренерский штаб
Грандиозные поединки
От Мельбурна до Астаны
Бублик обыграл Фучовича и вышел в третий круг Australian Open
Пространство открытого и ответственного диалога
На Нью-Йорк надвигается мощнейший снежный шторм
Итоги года подтверждают правильность стратегии
Диалог на языке символов
Курсанты покорили пик
Театр нового формата
Определился состав на Олимпиаду
Горводоканал все же наказали
От Нацкурултая до Народного Совета: эксперт о завершении политической перезагрузки в Казахстане
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан

Читайте также

Халық Кенесі будет представлять интересы народа Казахстана …
Ценности брака и семьи усилят на конституционном уровне в К…
Проект новой редакции Конституции прямо закрепляет принцип …
Изменения и дополнения затрагивают все разделы Основного За…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]