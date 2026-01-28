В Конституцию предлагается ввести новое положение о возможности установления специального правового режима в финансовой сфере или так называемых «городов ускоренного развития» на отдельных территориях страны

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Об этом сообщил заместитель председателя Конституционного Суда Бакыт Нурмуханов на четвертом заседании Конституционной комиссии, передает Kazpravda.kz

По его словам, речь идет, в частности, о деятельности Международного финансового центра «Астана», а также о развитии города Алатау. Данные меры направлены на обеспечение эффективного экономического развития республики.



При этом Бакыт Нурмуханов подчеркнул, что предлагаемая норма должна рассматриваться в тесной взаимосвязи с основополагающими положениями Конституции, согласно которым административно-территориальное устройство страны определяется исключительно конституционным законом.