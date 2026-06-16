Новая архитектура законотворчества в стране

фото из личного архива Ж.Джигитековой

Президентская инициатива

Конституция РК, принятая на респуб­ликанском референдуме, открывает следующий этап развития нашей государственности.

В центре этого этапа – переход к однопалатному Курултаю, появление нового конституционного института Қазақстан Халық Кеңесі, а также обновление механизмов взаимодействия государства и общества при принятии значимых решений.

Особое место в этой реформе принадлежит Главе государства. Именно Президент Касым-Жомарт Токаев в Посла­нии народу Казахстана 8 сентяб­ря 2025 года выдвинул инициативу перехода к однопалатному Парламенту, а затем на площадке Национального курултая и в ходе работы по парламентской реформе последовательно раскрыл ее содержание. Президент подчеркнул, что такая реформа должна проводиться эволюционно, с широким общественным обсуж­дением, в логике формулы «Сильный Президент – влия­тельный Парламент – подотчетное Правительство».

В этой связи Курултай рассматривается как центр законодательной ответственности, а Халық Кеңесі – как надеж­ный канал обратной связи между государством и обществом. Тем самым президентская инициатива задала не только политическое направление реформы, но и ее правовую философию: сильная и скоординированная государственная власть должна сочетаться с влиятельным народным представительством, общественным диалогом и историчес­кой преемственностью, отраженной в преамбуле новой Конституции.

Важно подчеркнуть: речь идет не об отрицании предшествующего конституционного опыта. Конституция 1995 года сыграла исторически значимую роль в становлении независимого Казахстана, обеспечении устойчивости государственных институтов, формировании современной правовой системы и развитии парламентаризма. Новая конституционная модель является следующим этапом эволюции государства, отвечающим новым общественным ожиданиям, росту запроса на участие граждан и необходимости более открытого, гибкого и ответственного законотворчества.

Центр законодательной ответственности

Одним из ключевых элементов новой модели является создание Курултая как однопалатного Парламента. Этот шаг имеет не только организационное, но и глубокое правовое значение.

Международная практика показывает, что для многих унитарных государств характерна именно однопалатная модель Парламента – уникамерализм. Двухпалатная структура чаще связана с федеративным устройством, когда вторая палата выполняет функцию представительства субъектов федерации или территориальных единиц. Казахстан, являясь унитарным государством, при проведении конституционной реформы учитывает и этот фактор, парламентская модель должна соответствовать природе государства, обеспечивать единство законодательной власти и повышать ясность парламентской ответственности.

Однопалатный Парламент способен сделать законодательный процесс более динамичным, сократить избыточные процедурные разрывы и усилить персональную ответственность депутатского корпуса за содержание принимаемых решений. Однако было бы неверно воспринимать однопалатность как упрощение законотворчества. Напротив, такая модель повышает требования к качеству каждого закона.

Если исчезает один из внутренних фильтров парламентского рассмотрения, возрастает значение других фильтров: экспертных, общественных, научных, экономических, антикоррупционных, правозащитных. Поэтому развитие Курултая должно сопровождаться укреплением культуры парламентской дискуссии, повышением качества правовой экспертизы, оценкой регулирующего воздействия и предварительным прогнозированием последствий принимаемых законов.

В этой связи закономерным становится пересмотр самого процесса законо­творчества, предусмотренного Законом РК «О правовых актах». Особое значение приобретают процедуры рассмотрения и согласования проектов законов, общест­венное обсуждение, научная правовая, антикоррупционная и иная экспертиза. В условиях однопалатного Парламента качество закона должно обеспечиваться не только на стадии голосования, но и на всех предшествующих этапах – от разработки концепции законопроекта до его эксперт­ной оценки и публичного обсуждения.

Таким образом, реформа Курултая – это не только изменение парламентской структуры. Это стимул для обновления всей культуры законотворчества. В цент­ре этой культуры должны находиться не скорость принятия законов, а их качество, обоснованность, правовая точность, социальная воспринимаемость и исполнимость.

Представляя интересы народа

Второй принципиально важный элемент новой конституционной реформы – появление Қазақстан Халық Кеңесі как нового конституционного института. Именно этот орган наиболее ярко отражает связь между современным конституционным правом и нацио­нальными правовыми традициями.

Казахстанская политико-правовая культура исторически придавала большое значение совету, согласованию, обсуждению, поиску баланса между интересами различных групп общества. Понятия «кеңес» – совет, «құрылтай» – народное собрание, съезд, «бірлік» – единство, «татулық» – согласие и мир – это не только культурные символы. В современном правовом измерении они могут быть поняты как ценностная основа публичного диалога, ответственности и общественного согласия.

Қазақстан Халық Кеңесі не является альтернативой Парламенту и не выступает параллельным законодательным органом. Его природа иная. Это высший конституционный консультативный орган, представляющий интересы народа Казахстана. Его предназначение – обеспечить устойчивый диалог между государством и обществом, выработку согласованных предложений по вопросам государственной политики, учет общественного мнения при принятии значимых решений, укрепление общест­венного согласия, единства народа и доверия к органам публичной власти.

Если обобщить цели и задачи Қазақстан Халық Кеңесі, закрепленные в конституционном законе, можно выделить несколько ключевых направлений: представительство общественных интересов на конституционном уровне, содействие согласованию позиций государства и общества, формирование предложений по совершенствованию государственной политики и законодательства, а также создание дополнительного механизма обратной связи между гражданами, общественными институтами и государством.

Особое значение имеет то, что Қазақстан Халық Кеңесі получает возможность участвовать в законодательном процессе через внесение законопроектов в Курултай. Это важная новелла. Она расширяет пространство законодательной инициативы. Иными словами, общественное мнение получает не только возможность быть услышанным, но и официальный конституционный канал для участия в формировании законодательства. При этом закон выстраивает возможность выражения общественного мнения не абстрактно, а через конкретные правовые механизмы.

Первый механизм – его состав. Пункт 1 статьи 12 Конституционного закона «О Қазақстан Халық Кеңесі» определяет его таким образом, чтобы в органе были представлены различные общественные интересы, социальные группы, профессио­нальные и эксперт­ные позиции. Состав формируется из числа граждан Респуб­лики Казахстан с учетом рекомендаций институтов гражданского общества и местного самоуправления в следующей пропорции: сорок два от этнокультурных объединений, сорок два от общественных объединений и иных некоммерческих организаций, сорок два от маслихатов и общественных советов столицы, областей и городов респуб­ликанского значения.

Второй механизм – требования к его членам. Пункт 2 статьи 13 Конституционного закона предусматривает, что член Қазақстан Халық Кеңесі от этнокультурных объединений, общественных объединений и иных некоммерческих организаций должен обладать опытом общественной дея­тельности не менее трех лет, в том числе опытом участия в деятельности соответствующего объединения или организации не менее одного года. Это означает, что общественное представительство в таком органе не должно быть случайным. Оно должно основываться на реальном опыте, знании проблем соответствующей сферы и гражданской ответственнос­ти. Третий механизм – полномочия Қазақстан Халық Кеңесі, закрепленные в статье 16. Именно они придают общественному участию практическое значение. Через предусмотренные законом полномочия этот орган может не только обсуждать общественно значимые вопросы, но и формировать предложения, участвовать в выработке подходов к государственной политике, вносить законодательные инициативы и обеспечивать правовую связь между общественным мнением и деятельностью Курултая.

В совокупности эти положения показывают, что Қазақстан Халық Кеңесі соз­дается не как символическая площадка для обсуждения, а как закреп­ленный в Конституции и законе механизм общест­венного участия. Его состав позволяет включить разные общественные голоса; требования к членам обеспечивают опытность, ответственность и доверие; а полномочия дают возможность переводить общественные ожидания в конкретные предложения и законодательные инициативы.

Национальная традиция в современной правовой форме

Значение Қазақстан Халық Кеңесі не исчерпывается только его участием в законодательном процессе. Этот институт важен еще и потому, что через него в современную конституционную систему Казахстана вводится более глубокий смысл – смысл национальной правовой традиции, основанной на совете, согласии, коллективном обсуждении и ответственности перед народом.

Именно здесь новая конституционная модель выходит за рамки простой реформы органов государственной власти. Она показывает, что развитие законодательства – это не только воп­рос парламентских процедур, юридической техники или распределения полномочий. Это также вопрос ценностной основы права: насколько закон понятен общест­ву, насколько он воспринимается как справедливый, насколько он опирается на исторически сложившиеся представления народа о порядке, ответственности, согласии и общественном благе.

В этом контексте особое значение имеют слова преамбулы новой Конституции: «Мы, единый народ Казахстана, укрепляя государственность на исконно казахской земле, сохраняя преемственность тысячелетней истории Великой Степи…» Эта формула задает не только историко-культурный, но и правовой смысл конституционного развития. Она показывает, что современная государственность Казахстана строится не вне исторической памяти, а в преемственной связи с традициями Великой Степи, с представлениями о единстве народа, ответственности власти, согласии и справедливом порядке.

В этом смысле Курултай и Қазақстан Халық Кеңесі – не просто новые названия институтов. Это попытка встроить в современную конституционную систему Казахстана традицию коллективного обсуждения, общественного согласования и ответственности перед народом. Но такая традиция получает не архаичную, а современную правовую форму. Она действует не вместо Конституции, не вместо закона, не вместо парламентаризма, а внутри конституционного порядка через юридически определенные процедуры и полномочия.

Такой подход имеет принципиальное значение для будущего законотворчества. Во-первых, возрастает роль предварительного общественного обсуждения законопроектов. Законодательный процесс становится более чувствительным к реальным потребностям общества.

Во-вторых, усиливается значение согласительных и консультативных процедур, поскольку современный закон требует комплексной правовой, экономической, социальной, управленческой и антикоррупционной оценки. В-третьих, повышается ответственность депутатского корпуса, поскольку однопалатный Курултай будет восприниматься обществом как единый центр законодательной ответственности, а значит, возрастут требования к профессионализму, правовой культуре и качеству парламентской дискуссии.

Новая конституционная архитектура Казахстана формирует более открытую и содержательную модель законотворчест­ва. В ней Курултай становится центром законодательной воли, Қазақстан Халық Кеңесі – конституционным каналом общественного участия и согласования интересов, а национальные правовые традиции – ценностной основой современного правового развития.

Главный потенциал этой модели заключается в том, чтобы соединить современное правовое государство, народное представительство и традицию общественного согласия в единую систему. В такой системе закон должен быть не только формально принятым актом, но и общественно признанным, справедливым, понятным и исполнимым. Именно в этом, на мой взгляд, состоит главный смысл происходящих преобразований: право становится не только инструментом регулирования, но и пространством доверия между государством и обществом.