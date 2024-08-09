Новая глава в развитии стран региона

Консультативные встречи глав государств Цент­ральной Азии (КВГГЦА) проводятся с 2018 года. Первый такой саммит проходил в казахстанской столице, потом их поочередно принимали все государства регио­на. Нынешняя встреча в Астане, по сути, знаменует новый цикл работы формата – выход на новый этап развития центральноазиатской интеграции.

За прошедшие годы внутрирегиональная кооперация значительно активизировалась, вышла на новый уровень и приобрела системный характер, страны углубили сотрудничест­во как на двусторонней, так и на многосторонней основе, в конструктивном ключе решаются все сложности и проблемные вопросы. Постоянный диалог и тесные связи «центральноазиатской пятерки» укрепили также международную субъектность и политический вес региона, обеспечили его устойчивость в условиях возросших рис­ков глобальной и региональной безопасности. А внушительный экономический, транс­портно-логистический, промышленный, интеллектуальный потенциал Центральной Азии привлекает к ней все большее внимание.

При этом принципиальная особенность центральноазиатского сближения – это то, что, утверждая на практике собственную самодос­таточность, регион не замыкается сам в себе, а остается открытым взаимовыгодному сотрудничеству с миром и приветствует развитие связей с внешними игроками. Красноречивое подтверждение этому – возросшее количество форматов С5+ и вывод диа­лога в их рамках на высший политичес­кий уровень. Так, встреча «ЦА + Япония» станет уже девятым по счету саммитом в формате «ЦА плюс» за последние два года.

Накануне очередной встречи глав государств региона Президент Касым-Жомарт Токаев в статье «Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию» представил свое видение перс­пектив и возможностей для ЦА.

В частности, Глава государства обратил внимание на изменение роли региона в современном мире, необходимости вывода интеграционных процессов в ЦА на новый уровень.

«Убежден, настало время для позицио­нирования Центральной Азии не только в качестве связующего звена между Азией и Европой, но и как отдельного регионального актора международных отношений, способного стать новым центром глобального притяжения, – написал Касым-Жомарт Токаев. – Сегодня в условиях деглобализации внутрирегиональное взаимодействие стран Центральной Азии приобретает огромную актуальность как для самосохранения ее в качестве особого цивилизационного ареала, так и для стабилизации региона в виде целостного организма. Объединяющим началом должна служить взаимодополняемость государств «пятерки», обусловленная исторической и культурной общностью наших стран и народов».

Шестая консультативная встреча глав государств ЦА, уверен казахстанский лидер, призвана открыть новую главу в развитии стран региона на ближайшую пятилетку. В числе ключевых задач – сохранение мира и стабильности, развитие экономического потенциала и углубление кооперации, становление региона как одного из важнейших транспортно-логистических и транзитных хабов на планете, совместное решение вопросов водной, энергетической и продовольственной безопаснос­ти, инвестиции в человеческий капитал, формирование цивилизационной идентичности.

Регулярные встречи на высшем уровне придали значительный импульс пятистороннему сотрудничеству по всем этим направлениям. А начавшаяся институционализация формата консультативных встреч будет способствовать большей продуктивности диалога. Как обращает внимание главный эксперт Отдела азиатских исследований КИСИ при Президенте РК Алишер Тастенов, уже назрел вопрос организации рабочего органа ежегодных встреч на высшем уровне.

– На саммите планируется принятие Стратегии развития региональной кооперации «Центральная Азия-2024». Этот концептуальный документ был разработан для расширения пятистороннего взаимодействия и укрепления международной субъектности Центральной Азии, – отметил Алишер Тастенов. – Консультативные встречи лидеров стран Центральной Азии проводятся с 2018 года и стали больше чем традицией, выступая конструктивной площадкой регио­нального сотрудничества и развития с принятием совместных действий для решения общих вызовов. Вырос­ла приоритетность региональных отношений, достигнуты новые вершины парт­нерства. Так, с Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном заключены и расширены договоры о союзнических отношениях. Расширяется взаимодействие не только в политической, но и торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, экологической, водно-энергетической и гуманитарной сферах. Только за последние 10 лет взаимная торговля стран региона увеличилась в 2,5 раза и достигла почти 11 миллиардов долларов, из них только наш экс­порт составляет 5,5 миллиарда долларов, – отмечает эксперт.

Кроме того, в рамках VI Консультативной встречи предполагается завершить процедуру подписания и вступления в силу инициированного Казахстаном Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве для развития Центральной Азии в XXI веке.

В целом, по мнению представителя КИСИ, Астанинская встреча глав государств ЦА станет знаковым для развития региона мероприятием, которое определит дальнейшую динамику многопланового сотрудничества.

Примечательно, что на саммите в Астане соберутся не только президенты «центральноазиатской пятерки» – Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В качестве почетных гостей приглашены Президент Азербайджана и глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии.

Старший эксперт Отдела азиатских исследований КИСИ при Президенте РК Бауржан Аукен обращает внимание, что участие Азербайджана в консультативных встречах глав ЦА уже становится традицией – в 2023 году Ильхам Алиев принимал участие в V КВГГЦА.

– Казахстан и Азербайджан имеют стратегическое значение для геополитической взаи­мосвязанности Центральной Азии и Южного Кавказа. Это обусловлено растущей экономикой, демографией и транс­портным потенциалом наших стран, – комментирует эксперт. – В связи с этим ключевое мес­то в двусторонних отношениях занимает транс­портно-логистическая сфера, где активно ведется совместная работа над увеличением пропускной способности Транс­каспийского международного транспортного марш­рута. Азербайджан для стран Центральной Азии является надежной транзитной страной в маршрутном направлении Восток – Запад. Важным прорывным проектом выступает «Цифровой шелковый путь», который предусматривает соз­дание цифрового телекоммуникационного коридора между Азией и Европой. В рамках данного проекта, который внесет важный вклад в развитие цифровизации и услуг связи в регионе, планируется проложить волоконно-оптическую линию связи по дну Каспийского моря, – подчеркивает Бауржан Аукен.

Очень важный трек центральноазиатской кооперации – культурно-гуманитарный. В частнос­ти, помимо стимулирования человеческих контактов, совместных культурных проектов и мероприятий, огромное внимание уделяется развитию сотрудничества в области образования и науки. Фокус на эту составляющую в полной мере соответствует вектору развития Центральной Азии, на который указал Глава государства, – приверженность традиционным ценностям вкупе со стремлением к модернизации и передовым знаниям.

В своей статье Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что сейчас страны совместными усилиями уверенно движутся к построению единого цент­ральноазиатского пространства высшего образования. Казахстан при этом поставил себе стратегичес­кую цель стать региональным образовательным хабом.

«Это на самом деле один из важнейших инструментов мягкой силы. Необходимо существенно расширить привлечение абитуриентов из соседних республик в казахстанские университеты – по всем направлениям, создав режим наибольшего благоприятствования», – подчеркнул политолог Газиз Абишев в своем Telegram-канале.

По его мнению, обучая большие массы студентов из Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, Казахстан помогает соседям удерживать уровень компетенций в экономике и государственном управлении и тем самым вкладывается в экономическое развитие всего региона.

«Кроме того, извините за грубый прагматизм, лучшим из студентов можно предлагать работу в Казахстане. Примитивная «охота за талантами», которой занимаются все уважающие себя страны мира. Те же выпускники, что решат вернуться к себе, тем не менее, проведя несколько лет в Казахстане, будут склонны лояльнее относиться к РК, что позитивно повлияет на долгосрочные отношения в регио­не», – считает политолог.