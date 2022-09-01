Фото: Kazpravda.kz
Президент , Поручения , Послания , Общество
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Диасов Ораз
корреспондент

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана на открытии третьей сессии Парламента РК VII созыва, поручил дать старт принципиально новой программе «Нацфонд – детям», сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что конституционные изменения, принятые на всеобщем референдуме, стали символом Справедливого Казахстана.

«В нашей Конституции мы закрепили главный принцип, что земля и природные ресурсы являются собственностью народа. Это не пустое слово. Это основа всех реформ. Каждая семья должна получить реальную отдачу от использования национальных богатств страны. Поэтому считаю исключительно важным в рамках объявленного мною Года детей дать старт принципиально новой программе «Нацфонд – детям»: предлагаю отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет, без права досрочного снятия», – объявил Президент.

По его словам, по достижении совершеннолетия накопленные суммы будут направлены на приобретение жилья и получение образования.

«Эти средства дадут подрастающему поколению настоящую путевку во взрослую жизнь. Фонд действительно обретет статус национального и будет служить интересам народа. Учитывая необходимость тщательной проработки этого масштабного начинания, поручаю запустить проект с 1 января 2024 года», – отметил Глава государства.

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