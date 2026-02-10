Проект новой Конституции во главу угла ставит человека, его права, свободы и законные интересы. Созвучные запросам общества принципы Справедливости, Закона и Порядка, бережного отношения к природе также нашли закрепление в проекте Конституции. Человеческий капитал и достижения наших граждан станут главным богатством казахстанского общества.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 2019 года под руководством Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева проводится многоэтапная комплексная судебная реформа, которая обеспечила как институциональную независимость судебной ветви власти, так и персональную независимость судей.

В свете проекта новой Конституции судебная реформа, направленная на обеспечения реальной независимости судов и судей, будет продолжена. Вектор проводимых преобразований сохраняется. Об этом можно судить по предлагаемым изменениям.

Система правосудия также неизбежно модернизируется, чтобы отвечать современным трендам.

Сегодня фундаментальные гарантии независимого правосудия закреплены на уровне Конституции и Конституционного закона «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан».

Так, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только Конституции и закону. Не допускается принятие законов или иных нормативных правовых актов, умаляющих статус и независимость судей.

Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосудия недопустимо и влечет ответственность по закону. По конкретным делам судьи не подотчетны. Обращения по судебным делам, поданные вопреки установленному порядку судопроизводства, а также по вопросам, не входящим в компетенцию суда, оставляются судом без рассмотрения или направляются в соответствующие органы.

Проявление неуважения к суду или судье влечет установленную законом ответственность.

Судебные акты и требования судей при осуществлении ими полномочий обязательны для исполнения всеми государственными органами и их должностными лицами, физическими и юридическими лицами. Неисполнение судебных актов и требований судьи влечет установленную законом ответственность.

Вместе с тем декларирование данных принципов еще не значит их эффективную работу на практике. Чтобы они заработали, нужны прозрачные и понятные механизмы их применения.

Например, раньше Министерство финансов определяло сколько и на что именно судебная система сможет потратить бюджетных средств. О какой независимости могла идти речь?

В результате реформ, проводимых по поручению Президента страны, теперь на уровне Конституционного закона «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» финансовая независимость судов реально гарантирована и обеспечена нужными механизмами. Новая модель формирования бюджета для судебной системы, а именно фиксированный процент и наделение органов судейского самоуправления полномочиями по его распределению и контролю, ликвидировало серьезный рычаг давления со стороны министерств и ведомств.

Мультипликативный эффект этой реформы трудно переоценить. Это повышение заработных плат судей, значительное улучшение социального пакета и гарантий действующих судей и судей, находящихся в почетной отставке.

Логическим продолжением этой реформы стало бы назначение пожизненного содержания судьям, выходящим в почетную отставку, не дожидаясь пенсионного возраста. Эта мера, на первый взгляд, кажется радикальной и неприемлемой в условиях острого дефицита судейский кадров (свыше 300 вакансий). Но на самом деле такой шаг существенно повысит привлекательность судейской профессии и станет катализатором для обновления судейского корпуса молодыми специалистами.

В целях обеспечения внутренней независимости судей и исключение давления со стороны председателей судов в областных судах упразднили президиумы, ввели выборность председателей районных судов, все кадровые полномочия, включая продвижения по службе, обучение, дисциплинарную ответственность и т.д., передали Высшему Судебному Совету. Судебное администрирование передали недавно образованному государственному органу – Судебной администрации.

В результате реформы полномочия председателей судов практически свелись к формальной организации работы судейского корпуса.

Следующим логическим шагом для сохранения темпов судебной реформы могли бы стать разработка и принятие отдельного Закона «Об органах судейского самоуправления Республики Казахстан», в рамках которого логически выстроить, упорядочить отношения и выработать новые принципы взаимодействия между Верховным Судом и его органами, Высшим Судебным Советом и его органами, а также Съездом судей, Союзом судей и другими общественными объединениями.

Например, членство в Союзе судей не признается обязательным. Но первичную оценку нарушения Кодекса судейской этики осуществляют филиалы Союза судей на местах. Парадоксальная ситуация, когда общественное объединение оценивает проступок судьи, не являющегося его членом. Особенно это актуально для судей, находящихся в почетной отставке.

Единое государственное регулирование, основанное на прогрессивных принципах функционирования судебной системы, в новых условиях позволит не только выстроить механизмы, направленные на обеспечение независимости судов и судей, но и консолидировать судейский корпус.

В связи с созданием по поручению Главы государства в Астане трех кассационных судов существенно расширилась конституционная гарантия каждого на доступ к правосудию.

Если раньше в стенах Верховного Суда работала «выборочная» кассационная инстанция, то с 1 июля 2025 года кассационные суды начали работать по принципу «сплошной» кассации. Это еще один шанс для каждой из сторон. Существенный рост скорректированных судебных актов увеличился по гражданским делам с 3% до 18%, по уголовным – с 8% до 28%.

Следующий шаг для обеспечения независимого правосудия – сделать его транспарентным, развивая и совершенствуя такой институт, как особое мнение судьи. Сегодня участники процесса его не видят, в решении его не отражают. С ним могут ознакомиться только судьи вышестоящей инстанции. А ведь дело до кассации сегодня может даже не дойти.

Предлагаю, чтобы особое мнение судьи было доступным всем участникам процесса. Тогда мнение судьи в коллегиальном составе приобретет необходимый вес, с ним будут считаться. А это – огромная ответственность для всего состава суда.

В странах Балтии есть опыт, когда в случае наличия особого мнения назначается новый расширенный состав суда. Уверен, нам нужно внимательно изучить этот опыт и внедрить в новую модель кассационных судов, и не только.

Полагаю, что реализация данных предложений позволит улучшить качество отправления правосудия, усилить ответственность каждой из судебных инстанций, что будет способствовать повышению доверия к судам.

Еще одним важным вопросом взаимодействия судебной ветви власти с другими в системе сдержек и противовесов является наличие возможности, внесения в Парламент законодательных предложений.

При этом, становление нового однопалатного Парламента потребует пересмотра подходов к инициированию и прохождению законодательных поправок через депутатский корпус для принятия эффективных законов.

Представляется целесообразным также в проекте новой Конституции дать право законодательной инициативы Верховному Суду, возможно, исключительно по вопросам судопроизводства.

В свете принятия новой Конституции Республики Казахстан судебная реформа, направленная на обеспечения реальной независимости судов и судей, безусловно, будет продолжена и получит новый импульс.

В целом опубликованный проект новой Конституции является прогрессивным документом, в котором заложен мощный потенциал для обеспечения конституционных прав и свобод граждан Республики Казахстан.