«Новая Конституция отражает запрос общества на справедливость и развитие» – политолог Марат Шибутов

Конституционная реформа
Дана Аменова
специальный корреспондент

Системность реформ, участие экспертов и прозрачность работы стали ключевыми новеллами

Фото: t.me/konstituciyalikreforma

В Президентском центре состоялось заседание Общенациональной коалиции «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!», сообщает Kazpravda.kz

В мероприятии участвовали депутаты Мажилиса, руководители парламентских фракций, члены Конституционной комиссии, представители государственных и общественных институтов, экспертного сообщества, юридической и предпринимательской сфер. Заседание проходило под модерацией исполнительного секретаря партии AMANAT Дәулета Кәрібека.

В ходе обсуждения затрагивались ключевые направления предстоящих конституционных преобразований.

Особое внимание привлек вклад членов экспертного сообщества, в частности политолога и члена Конституционной комиссии Марата Шибутова, который активно участвовал в подготовке конституционных реформ на всех этапах.

«Реформы, инициированные Президентом, имеют комплексный характер и затрагивают всю политическую систему. Изменения в одном институте неизбежно влияют на другие, поэтому важно рассматривать их системно»,  подчеркнул он.

Шибутов отметил, что проект Конституции является итогом масштабной экспертной и общественной работы- дискуссий, консультаций и анализа, в которых участвовали специалисты, представители общественных организаций и члены профильных рабочих групп.

«Новая Конституция создавалась усилиями казахстанцев- людей, которые планируют жить в стране и заинтересованы в ее устойчивом будущем. Наша задача сейчас- доступно объяснить гражданам, как будут работать новые институты»,  добавил он.

Эксперт акцентировал, что Новая Конституция создавалась человекоцентрично, учитывает интересы всего общества и направлена на повышение эффективности работы государственных институтов.

Документ отражает многолетние усилия экспертов и граждан, системные реформы и стратегические ориентиры развития страны, обеспечивая устойчивость и справедливость политической системы.

#обсуждение #комиссия #реформа #конституция

