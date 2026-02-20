Сегодня под председательством первого заместителя Премьер-министра Романа Скляр состоялась коллегия Министерства экологии и природных ресурсов, на которой подведены итоги работы за 2025 год и определены задачи на 2026 год, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэкологии

Фото: Минэкологии

Участие в коллегии приняли депутаты Парламента, ответственные сотрудники Администрации Президента, Аппарата Правительства, представители центральных и местных исполнительных органов, квазигосударственного сектора, территориальных подразделений и члены общественного совета Министерства.

В вступительном слове министр экологии Ерлан Нысанбаев отметил ключевые достижения по обеспечению охраны окружающей среды, рационального использования и приумножения природных ресурсов страны.

Были заслушаны детальные отчеты о проделанной работе вице-министров по курируемым направлениям.

В своем выступлении первый заместитель Премьер-министра Р. Скляр подчеркнул, что заседание коллегии проводится в преддверии важного для нашей страны события – республиканского референдума по новой Конституции Республики Казахстан.

«В предлагаемой редакции проекта Конституции одним из главных запросов общества стало включение основополагающего принципа – создание благоприятной окружающей среды для жизни и здоровья человека, бережное отношение к природе», - сказал он.

В настоящее время Министерством реализуется комплекс цифровых проектов по контролю за состоянием окружающей среды, управлением отходами и мониторингу выбросов, своевременному выявлению очагов лесных пожаров, учету лесных ресурсов и контролю посещаемости национальных парков.

Важной задачей Министерства является развитие системы управления отходами с привлечением частных инвестиций.

Главой государства на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН озвучено о проведении Регионального экологического саммита в нашей стране в текущем году. Саммит является важным международным мероприятием с участием глав государств и правительств, международных партнеров и экспертного сообщества. Проведение саммита должно продемонстрировать потенциал стран Центральной Азии в межрегиональном сотрудничестве и его вклад в усиление глобальных климатических усилий.

Инициатива Президента «Таза Қазақстан» стала масштабным общенациональным движением. Реализуется широкий спектр экологических мероприятий – от уборки территорий до масштабных просветительских проектов, направленных на повышение экологической культуры населения.

Проводится масштабная работа по посадке 2 млрд деревьев и доведение площади лесов до 14,5 млн га.

Несмотря на положительную динамику, есть вопросы по деградации земель и опустыниванию.

Решением этого вопроса является создание системы защитных лесных полос и барьерных насаждений для снижения ветровой эрозии, закрепления песков и восстановления пастбищ.

В 2025 году Премьер-Министром поставлена конкретная задача по внедрению системы раннего обнаружения лесных пожаров в 24 наиболее пожароопасных лесных и природоохранных учреждениях.

В этой части за прошлый год указанная система доведена до совокупной площади до 2,2 млн га. Кроме этого в систему интегрирован искусственный интеллект, который фиксирует данные и мгновенно оправляет их в центр оперативного управления. До конца текущего года будет обеспечен общий охват площади системами 5,4 млн га наиболее горимых лесов страны.

Кроме того, озвучены меры по исполнению поставленных задач на 2026 год, даны поручения по реализации обозначенных целей по обеспечению экологической безопасности, сохранению биоразнообразия, продвижению ответственного и созидательного патриотизма, формированию высокой экологической культуры.