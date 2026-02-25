Разъяснительная работа охватывает и сельские территории – в регионах стартовала акция «От двери к двери». Кроме того, входящие в состав коалиции республиканские молодёжные организации проводят специальные встречи со студентами высших учебных заведений и колледжей, подробно разъясняя значение и важность предстоящего референдума.

Член штаба Общенациональной коалиции, председатель областного филиала области Абай «Жастар Рухы» Темирлан Бахтияров отметил, что кампания продолжается в селе Жаркын Жанасемейского района.

«Активисты коалиции уделяют особое внимание охвату не только областных центров и городов, но и жителей районов и сёл. Сегодня в селе Жаркын мы встретились с населением, разъяснили историческое значение предстоящего референдума и основные направления проекта новой Конституции. На поступившие от жителей вопросы были даны конкретные ответы, организован открытый обмен мнениями», – сказал он.

К кампании также активно подключились республиканские молодёжные организации, входящие в состав коалиции. В частности, Молодёжное крыло «Жастар Рухы», «Esbol Qory», республиканская молодёжная организация «Ассамблея жастары», республиканский молодёжный трудовой отряд «Жасыл ел» и лидеры крыла «Ауыл жастары» провели информационно-разъяснительные мероприятия в городе Кокшетау.

Кроме того, в рамках акции «От двери к двери» организуются индивидуальные встречи с жителями, в ходе которых подробно разъясняются предлагаемые изменения, связанные с референдумом. Распространяются дополнительные информационные материалы, учитываются предложения и мнения граждан.

Жительница села Коктал Таласского района Жамбылской области Бибіжан Таспанқызы поделилась своим мнением о кампании.

«Радует, что молодёжь специально приезжает в наше село и доступным языком разъясняет каждое направление. Мы получили ответы на вопросы, которые волновали многих. Считаю, что такие открытые встречи помогают людям принять осознанное решение», – отметила она.

В настоящее время члены коалиции продолжают разъяснительные встречи в регионах. В преддверии референдума планируется расширить площадки для открытого диалога посредством встреч с трудовыми коллективами, экспертным сообществом и местными жителями. Главная цель – создать условия для того, чтобы каждый гражданин мог получить всестороннюю информацию и принять ответственное решение относительно будущего страны.