Новая Конституция – ответ на вызовы времени

Конституционная реформа
3
Роза Рахметуллаева

В ходе рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область председатель Сената Маулен Ашимбаев обсудил с общественностью и рабочими предприятиями ключевые положения новой Конституции.

фото пресс-службы Сената Парламента РК

На встречах рассматривались механизмы реализации конституционных норм, исполнение поручений Главы государства и вопросы социально-экономического развития региона. В диалоге под названием «Новая Конституция – прочная основа долго­срочного развития» приняли участие депутаты маслихатов, представители этнокультурных объединений, молодежные активисты и работники местных предприятий.

Спикер Палаты подчеркнул важность совместной работы всех институтов гражданского общества для достижения стратегических целей страны и отметил, что в настоящее время Казахстан находится на этапе масштабных политических преобразований. В этой связи он обозначил важность открытого диалога с жителями регионов для получения прямой обратной связи по актуальным вопросам и дальнейшей совместной работы по эффективной реализации реформ Главы государства.

– Сегодня наша страна, без преувеличения, проживает по-настоящему исторический этап в своем развитии. За последние годы мы добились многого, сформировали независимое государство и заложили основы устойчивого развития. В настоящее время благодаря инициативам Президента страны Касым-Жомарта Токаева мы последовательно развиваем нашу экономику, промышленность, предпринимательство, уделяем большое внимание развитию человеческого капитала – вкладываем ресурсы в науку и образование. В этом контексте особое значение приобретает необходимость обновления нашей правовой и институциональной системы. Мы должны адаптировать ее под новые и будущие задачи, под процессы, которые будут определять развитие мира в ближайшие десятилетия. Именно поэтому проект новой Конституции – это, преж­де всего, ответ на вызовы времени. Во многом это опережающий шаг, направленный на обеспечение дальнейшего динамичного и устойчивого развития страны в условиях глобальной нестабильности, – сказал он в своем выступлении.

Маулен Ашимбаев выделил ключевые аспекты проекта новой Конституции, охарактеризовав документ как долгосрочный вектор развития государства и модернизации политической системы через комплексную перезагрузку институтов. В совокупности эти изменения создадут гибкую государственную структуру, способную оперативно реагировать на современные вызовы.

– Проект Основного закона формирует модель сильного и компетентного Парламента, эффективного и результативного Правительства, независимой и прозрачной судебной системы. Предусматривается усиление роли политических партий, развитие консультативных институтов, укрепление маслихатов и выстраивание эффективного взаимодействия центра и регионов. Все это создает основу для способности государства принимать своевременные решения, учитывая мнение различных социальных и этнических групп, – подчеркнул спикер Сената в ходе диалога с жителями области и обозначил ключевые направления совместной работы на предстоящий период.

На встрече с молодежью региона он отметил, что конституционные преобразования призваны открыть перед молодым поколением широкие возможности для самореализации. При этом акцентировал внимание на том, что успешное воплощение государственных инициа­тив напрямую зависит от граж­данской ответственности и активного участия молодых людей в общественной жизни страны.

– Новая Конституция дает молодежи пространство возможностей. В ее основе – принципы справедливости, верховенства закона и равенства возможностей, при которых каждый молодой человек сможет реализовать себя благодаря знаниям, труду и инициативе. В проекте Основного закона закреплены приоритеты образования, науки, культуры и инноваций, а также гарантии свободы творчества и защиты интеллектуальной собственности. Это значит, что поддержка талантливой, образованной и инициативной молодежи становится стратегическим приоритетом развития страны. Вместе с тем важно, чтобы молодежь глубоко осознавала и собственную ответственность, понимала масштаб текущих исторических перемен и активно участвовала в общественной жизни страны, – отметил он.

В ходе поездки спикер Сената также встретился с коллективами вагоностроительного завода ТОО «ЗИКСТО», фабрики «Рим-КазАгро» по производству бумажных изделий, ознакомился с деятельностью Центра «Мағжан орталығы», провел встречи с преподавательским составом коррекционной школы № 2 Петропавловска, а также с ансамблем неслышащих танцоров Sensitive и боччистами региона.

#СКО #Маулен Ашимбаев #конституция

Популярное

Все
Ербол Хамитов открыл счет медалям!
Триумф в Линце
Золотой пируэт в Альпах
Простая арифметика
«Время тюльпанов»
Мир перемен и судьба цивилизации
Социально значимый – экономически невыгодный?..
Крупная афера раскрыта в спецЦОНе
Покупка в Интернете – кот в мешке
Воплотят инфраструктурную программу
Дебют Нани и юбилейный гол Томасова
Как ИИ и Big Data открывают недра
Жительницу Петропавловска беспокоит соседство с путепроводом
Пятая графа
Лесным хозяйствам – новая спецтехника
Важная глава в истории страны
На страже неба: женское лицо авиации
В Конаеве начали строить КОС
Без наценок и посредников
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
«Барыс» готовится к досрочному отпуску
Дроны выявляют нарушителей
Продукция с всегда высоким спросом
Слово о замечательном человеке
Глава государства принял председателя правления АО «Казахтелеком» Багдата Мусина
В аэропорту Шымкента построят центр авиационно-технического обслуживания
Димаш Кудайберген и Самал Еслямова удостоены наград ТЮРКСОЙ
Какая погода будет в Казахстане 7-9 марта
Новый завод откроют в мае
В Астане волонтеры и сотрудники районного акимата дарили женщинам цветы
История Ботая оживает в кино
Актогай: от добычи руды до выпуска красного металла
Технологии зарубежные, саумал – казахстанский
Жизнь на жайляу
В Алматы открылся уникальный Музей роботов
Три дистанции – одна цель
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Дрова и уголь будут под запретом
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха

Читайте также

Аида Балаева: В проекте новой Конституции четко и ясно закр…
359 международных наблюдателей аккредитованы на референдум …
Глава Сената: Новая Конституция дает молодежи пространство …
Аида Балаева: Автор Конституции – весь народ, а значит, у н…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]