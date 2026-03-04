На встречах рассматривались механизмы реализации конституционных норм, исполнение поручений Главы государства и вопросы социально-экономического развития региона. В диалоге под названием «Новая Конституция – прочная основа долго­срочного развития» приняли участие депутаты маслихатов, представители этнокультурных объединений, молодежные активисты и работники местных предприятий.

Спикер Палаты подчеркнул важность совместной работы всех институтов гражданского общества для достижения стратегических целей страны и отметил, что в настоящее время Казахстан находится на этапе масштабных политических преобразований. В этой связи он обозначил важность открытого диалога с жителями регионов для получения прямой обратной связи по актуальным вопросам и дальнейшей совместной работы по эффективной реализации реформ Главы государства.

– Сегодня наша страна, без преувеличения, проживает по-настоящему исторический этап в своем развитии. За последние годы мы добились многого, сформировали независимое государство и заложили основы устойчивого развития. В настоящее время благодаря инициативам Президента страны Касым-Жомарта Токаева мы последовательно развиваем нашу экономику, промышленность, предпринимательство, уделяем большое внимание развитию человеческого капитала – вкладываем ресурсы в науку и образование. В этом контексте особое значение приобретает необходимость обновления нашей правовой и институциональной системы. Мы должны адаптировать ее под новые и будущие задачи, под процессы, которые будут определять развитие мира в ближайшие десятилетия. Именно поэтому проект новой Конституции – это, преж­де всего, ответ на вызовы времени. Во многом это опережающий шаг, направленный на обеспечение дальнейшего динамичного и устойчивого развития страны в условиях глобальной нестабильности, – сказал он в своем выступлении.

Маулен Ашимбаев выделил ключевые аспекты проекта новой Конституции, охарактеризовав документ как долгосрочный вектор развития государства и модернизации политической системы через комплексную перезагрузку институтов. В совокупности эти изменения создадут гибкую государственную структуру, способную оперативно реагировать на современные вызовы.

– Проект Основного закона формирует модель сильного и компетентного Парламента, эффективного и результативного Правительства, независимой и прозрачной судебной системы. Предусматривается усиление роли политических партий, развитие консультативных институтов, укрепление маслихатов и выстраивание эффективного взаимодействия центра и регионов. Все это создает основу для способности государства принимать своевременные решения, учитывая мнение различных социальных и этнических групп, – подчеркнул спикер Сената в ходе диалога с жителями области и обозначил ключевые направления совместной работы на предстоящий период.

На встрече с молодежью региона он отметил, что конституционные преобразования призваны открыть перед молодым поколением широкие возможности для самореализации. При этом акцентировал внимание на том, что успешное воплощение государственных инициа­тив напрямую зависит от граж­данской ответственности и активного участия молодых людей в общественной жизни страны.

– Новая Конституция дает молодежи пространство возможностей. В ее основе – принципы справедливости, верховенства закона и равенства возможностей, при которых каждый молодой человек сможет реализовать себя благодаря знаниям, труду и инициативе. В проекте Основного закона закреплены приоритеты образования, науки, культуры и инноваций, а также гарантии свободы творчества и защиты интеллектуальной собственности. Это значит, что поддержка талантливой, образованной и инициативной молодежи становится стратегическим приоритетом развития страны. Вместе с тем важно, чтобы молодежь глубоко осознавала и собственную ответственность, понимала масштаб текущих исторических перемен и активно участвовала в общественной жизни страны, – отметил он.

В ходе поездки спикер Сената также встретился с коллективами вагоностроительного завода ТОО «ЗИКСТО», фабрики «Рим-КазАгро» по производству бумажных изделий, ознакомился с деятельностью Центра «Мағжан орталығы», провел встречи с преподавательским составом коррекционной школы № 2 Петропавловска, а также с ансамблем неслышащих танцоров Sensitive и боччистами региона.