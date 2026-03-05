Новая Конституция расширяет права и возможности женщин во всех сферах – спикер Сената

Под председательством Спикера Сената Маулена Ашимбаева состоялось расширенное заседание Клуба экспертов, посвященное гендерной повестке страны в рамках конституционной реформы, сообщает Kazpravda.kz 

Участники проанализировали и обсудили вопросы расширения прав женщин на участие в государственном управлении, а также их вклад в модернизацию Казахстана через вовлеченность в принятие решений и другие актуальные задачи в этом направлении. Реализация гендерного баланса была отмечена как стратегический приоритет курса Президента, требующий четких шагов и новых подходов.

Открывая работу заседания Клуба, Маулен Ашимбаев подчеркнул, что в стране последовательно проводится прогрессивная политика, ориентированная на поддержку женщин. По поручению Главы государства в стране сформирована прочная правовая база, важнейшим элементом которой является Концепция семейной и гендерной политики до 2030 года.

Спикер Сената акцентировал внимание экспертов на том, что гендерная политика – это важнейший инструмент развития современного Казахстана. Использование разного опыта и компетенций делает государство сильнее. В этом контексте равенство становится не только вопросом справедливости, но и необходимым условием для экономического роста и принятия качественных решений.

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил курс на ускоренное развитие страны и рост благосостояния казахстанцев, которые невозможны без полного раскрытия потенциала женщин. Статистика подтверждает, что женщины в Казахстане все активнее ведут бизнес, создают рабочие места и развивают регионы. И здесь хочу особо подчеркнуть, что поддержка женской экономической активности – это не мера социальной поддержки или благотворительный жест. Это стратегический драйвер роста, обеспечивающий экономическое развитие и увеличение доходов населения», – сказал  председатель Сената.

Вместе с тем, Маулен Ашимбаев выразил обеспокоенность тем, что несмотря на проводимые реформы, женщины всё еще сталкиваются с ограничениями в карьере, профессиональной сегрегацией и слабой представленностью в политике и на уровне принятия стратегических решений. Для устранения системных барьеров и выработки инновационных стимулов для обеспечения гендерного паритета были обозначены приоритетные направления работы Палаты и экспертного сообщества.

Особая роль в этом процессе отводится нормам новой Конституции, которые не только закрепляют правовой статус женщин, закрепляет принципы равных возможностей, усиливает механизмы гражданского участия, предусматривает защиту семьи, материнства и детства, но и создают реальные условия для их масштабного участия в политической и общественной жизни страны.

«В проекте новой Конституции мы видим, что в центре реформ находится человек, его достоинство и право на развитие независимо от гендерной принадлежности. И это показатель зрелости нашей политической системы. Женское лидерство становится нормой для нашей страны. Именно конституционные нормы определяют равенство прав и возможностей всех граждан, усиливают механизмы гражданской активности и обеспечивают защиту материнства и семьи. Это закладывает прочный фундамент для полноценной самореализации и участия женщин в управлении государством и развитии общества», – отметил он, обращаясь к участникам встречи.

В ходе заседания Клуба также выступили заместитель руководителя Администрации Президента РК Асель Жанасова, политический консультант Назым Жангазинова, медиаменеджер Махаббат Есен, бронзовый призёр Олимпийских игр 2024 года Назым Кызайбай, учредитель и директор общественного фонда Teach for Qazaqstan Гульнара Салмен, заместитель директора компании «1С-Рейтинг» Валерия Коцур, директор по работе с клиентами Microsoft Central Asia Толкын Нурушева, секретарь партии «AMANAT» Шолпан Каринова, женская сборная сил специального назначения Казахстана «Tomiris», признанной лучшей на турнире UAE SWAT Challenge 2026, а также члены Клуба экспертов при Сенате Парламента РК. Обсуждение охватило как показатели казахстанских реформ в сфере гендерного равенства, так и зарубежные кейсы, которые эксперты предложили внедрить в казахстанскую практику для усиления позиций женщин в условиях современных вызовов.

