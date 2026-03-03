Новая Конституция рассматривается как современный общественный договор

Конституционная реформа
160

В области Абай состоялась встреча Государственного советника РК Ерлана Карина и членов Общенациональной коалиции «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!» с общественностью региона, передает Kazpravda.kz

Ключевым мероприятием визита стала встреча с активом области в областной библиотеке имени Абая, где собралось порядка пятисот человек. В обсуждении приняли участие депутаты маслихатов, члены общественных советов, представители политических партий, Ассамблеи народа Казахстана, ветеранских организаций, бизнеса, сфер образования, здравоохранения, спорта, науки и молодежного сообщества. Центральной темой диалога стал проект новой Конституции и предстоящий 15 марта республиканский референдум.

Государственный советник Ерлан Карин подробно остановился на принципах подготовки документа. Он подчеркнул, что работа велась открыто и с широким общественным участием, а предложения граждан поступали через цифровые платформы e-Otinish и eGov. По его словам, предлагаемые изменения направлены на укрепление устойчивости системы государственного управления, усиление баланса полномочий и ответственности институтов власти, а также на развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций как стратегических приоритетов страны. Ерлан Карин отметил, что новая Конституция рассматривается не только как правовой документ, но и как современный общественный договор, отражающий ценностные ориентиры общества и закрепляющий человекоцентричный подход государственной политики.

В рамках визита Государственный советник также провел встречу с представителями творческой интеллигенции области Абай. В центре внимания оказались вопросы развития культуры, сохранения исторической памяти и укрепления национальной идентичности. Участники выразили поддержку закрепления в перечне принципов государственной деятельности сохранение историко-культурного наследия и поддержки национальной культуры.

Кроме того, члены Общенациональной коалиции провели отдельные встречи с активной молодежью, общественными объединениями и представителями различных сфер региона, где обсудили ключевые положения проекта новой Конституции и его значение для дальнейшего развития страны. Напомним, республиканский референдум по проекту новой Конституции Республики Казахстан состоится 15 марта 2026 года.

#область Абай #Карин #реформа #конституция #коалиция

