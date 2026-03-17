Новая Конституция - результат политических и институциональных преобразований, проводимых с 2019 года – Андрей Казанцев

Конституционная реформа
140
Айман Аманжолова
корреспондент

Конституционная реформа в Казахстане отражает переход страны к новой модели развития, основанной на росте производительности, технологической модернизации и укреплении человеческого капитала. Такое мнение высказал специалист по Центральной Азии, профессор Андрей Казанцев в ходе Международного экспертного круглого стола «Новая конституционная модель Казахстана: на пути к устойчивому и современному государству», организованного Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте РК (КИСИ) совместно с Maqsut Narikbayev University (MNU), передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Акорда

По словам эксперта, принятие новой Конституции следует рассматривать в более широком контексте политических и институциональных преобразований, которые последовательно реализуются в Казахстане с 2019 года.

Он отметил, что за последние годы страна прошла значительную структурную трансформацию, укрепив позиции крупнейшей экономики Центральной Азии и продемонстрировав устойчивый экономический рост.

В то же время, по оценке Казанцева, стратегия развития Казахстана постепенно меняется.

«Казахстан постепенно переходит от модели, ориентированной преимущественно на количественный экономический рост, к модели качественного развития, основанной на росте производительности, технологической модернизации и укреплении человеческого капитала», – подчеркнул эксперт.

По его словам, реализация такой модели требует не только экономических реформ, но и эффективных институтов управления, способных координировать долгосрочную государственную политику и поддерживать структурные экономические преобразования.

В этом контексте конституционная реформа, одобренная на общенациональном референдуме, формирует институциональную основу для нового этапа развития страны и укрепляет способность государства обеспечивать устойчивое развитие в долгосрочной перспективе.

Эксперт также отметил, что укрепление институтов управления способствует повышению доверия общества к государственным институтам, улучшению инвестиционного климата и усилению роли Казахстана в региональной и глобальной экономике.

Подводя итог, Казанцев подчеркнул, что конституционная реформа тесно связана с более широкой стратегией модернизации страны и формированием новой долгосрочной траектории развития Казахстана.

#реформа #конституция #эксперт

Популярное

Все
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Креативное дрон-шоу
Каратэ высшей пробы
Декаду открыли новосельем
Военнослужащие всегда придут на помощь
Если дважды не войти, то хотя бы дважды использовать
Экзамен в Италии сдан на отлично
Золотой график побед
Безграничная сила женщины
Итоги референдума подтвердили поддержку курса Президента страны
«Бриллиантовые» сердца
На турецком помосте
Палата рассмотрит поправки в Трудовой кодекс
Сокращают дефицит пастбищ
Рыбакина и Данилина обновили рекорды
Серебряный марафон в Номи
Ставка на рентабельность
Глава государства скрепил своей подписью новую Конституцию Казахстана
Предприниматели поддержали «Наурыз Fest»
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
В Приаралье открылась современная мебельная фабрика
Более 18 млн квадратных метров жилья построят в 2026 году в Казахстане
Жителям Карагандинской области вернут более 3,1 млрд тенге за коммунальные услуги
Бег от истории или от себя?
Группа «Иванушки International» сменила название
Что предлагают изменить в Налоговом Кодексе Казахстана
За 2 года в Казахстане модернизируют 124 ж/д вокзала: 36 уже обновлены
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
Более 200 мероприятий пройдет в Астане в честь празднования Наурыза
Ваш выбор не просто галочка в бюллетене, а веское слово за Народную Конституцию – Токаев обратился к молодежи
В ряде регионов Казахстана ограничили движение на республиканских трассах
Крупная афера раскрыта в спецЦОНе
Алмаз Джумакеев назначен заместителем министра обороны РК
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
В Конаеве начали строить КОС
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Слово о замечательном человеке
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
«Барыс» готовится к досрочному отпуску
Дроны выявляют нарушителей

Читайте также

Президент провел совещание по вопросу новой Конституции
Конституционная комиссия и цифровые платформы обеспечили ин…
Исследования показали высокий уровень общественной поддержк…
Казахстан следует глобальным тенденциям проведения конститу…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]