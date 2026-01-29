Депутат Мажилиса Дания Еспаева на пятом заседании Комиссии по конституционной реформе заявила, что объем и глубина предлагаемых изменений выходят за рамки точечных поправок и объективно подводят к необходимости подготовки нового текста Конституции, сообщает Kazpravda.kz

Фото: из архива пресс-службы Мажилиса

По ее словам, инициированная парламентская реформа, а также трансформация общественных отношений, развитие цифровизации и искусственного интеллекта требуют комплексного переосмысления Основного закона. В Комиссию поступило более двух тысяч предложений, затрагивающих свыше половины действующих конституционных норм, что свидетельствует не об актуализации отдельных положений, а о пересмотре всей архитектуры государственного устройства.

«Теперь перед нами стоит задача, которая выходит за рамки правки или дополнения отдельных разделов Основного закона страны. Это глубокий пересмотр всей системы государственного управления, гарантий прав и свобод и механизмов взаимодействия власти и общества», — отметила Дания Еспаева.

Она подчеркнула, что такой подход соответствует и требованиям законодательства о правовых актах, согласно которым при изменении более половины текста нормативного документа должна приниматься его новая редакция. В этой логике, по ее мнению, подготовка новой Конституции является юридически и концептуально обоснованным шагом.