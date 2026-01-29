Новая Конституция станет основой нового этапа государственности – Дания Еспаева

Конституционная реформа
85

Депутат Мажилиса Дания Еспаева на пятом заседании Комиссии по конституционной реформе заявила, что объем и глубина предлагаемых изменений выходят за рамки точечных поправок и объективно подводят к необходимости подготовки нового текста Конституции, сообщает Kazpravda.kz

Фото: из архива пресс-службы Мажилиса

По ее словам, инициированная парламентская реформа, а также трансформация общественных отношений, развитие цифровизации и искусственного интеллекта требуют комплексного переосмысления Основного закона. В Комиссию поступило более двух тысяч предложений, затрагивающих свыше половины действующих конституционных норм, что свидетельствует не об актуализации отдельных положений, а о пересмотре всей архитектуры государственного устройства.

«Теперь перед нами стоит задача, которая выходит за рамки правки или дополнения отдельных разделов Основного закона страны. Это глубокий пересмотр всей системы государственного управления, гарантий прав и свобод и механизмов взаимодействия власти и общества», — отметила Дания Еспаева.

Она подчеркнула, что такой подход соответствует и требованиям законодательства о правовых актах, согласно которым при изменении более половины текста нормативного документа должна приниматься его новая редакция. В этой логике, по ее мнению, подготовка новой Конституции является юридически и концептуально обоснованным шагом.

 «Новая Конституция должна стать прочной правовой основой устойчивого развития государства на десятилетия вперед. Это будет публичный ответ о том, что Казахстан вступает в новый этап государственности», — резюмировала Дания Еспаева.

#реформа #конституция

Популярное

Все
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Болельщиков станет больше
Будет построена объездная дорога
Искусство, которое лечит
Экспонат из Книги Гиннесса
Наживался на золоте
В Талдыкоргане посадят 15 тыс. деревьев
Елена и Анна – в полуфинале
Подписали меморандум о сотрудничестве
Каркас работы современного следователя
За каждое слово в ответе!
Без отрыва от производства
Расширяя образовательные горизонты
Если мусор не убирать, то и космический мониторинг не поможет
Буханка хлеба по 70 тенге
За словом следует дело
У защитников природы всегда много дел
Учет животных: выявлены расхождения
Планы грандиозные, исполнение – не очень
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Оксфордский хаб откроется в Астане
На Нью-Йорк надвигается мощнейший снежный шторм
Рысь в лесу – хороший знак
Лидеры сборной на кортах Мельбурна
Глава государства подписал Устав Совета мира
Трамп – Гренландии: «Вы можете сказать «нет», но мы это запомним»
Под контролем – долгострой
Президент вручил флаг знаменосцам олимпийской и паралимпийской команд Казахстана
В крепкой связке с производством
Выявлены нарушения прав людей с инвалидностью
Объявлены все номинанты на премию «Оскар» 2026 года
Оценка готовности к использованию ИИ
Незыблемая основа общественной консолидации
Из школьников – в исследователи
Воинской части – 65 лет
ChatGPT Edu: начало системного внедрения
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан

Читайте также

В Конституции предложено закрепить запрет на обратную силу …
Право распространять информацию не должно посягать на права…
Это уже не правки, а новый смысл: Ерлан Карин о Конституции
Серик Егизбаев обозначил три стратегические опоры, на котор…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]