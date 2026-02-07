Новая Конституция усилит представительную власть в Казахстане – Ольга Перепечина

Конституционная реформа
82

Новая Конституция должна усилить представительную власть, повысить доверие граждан и сформировать зрелую парламентскую культуру. При этом вопрос ее принятия нужно вынести на всенародный референдум. Такое мнение озвучила заместитель председателя Сената Ольга Перепечина на заседании Конституционной комиссии, сообщает Kazpravda.kz  

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметила Ольга Перепечина, проект новой Конституции является результатом серьезной и ответственной работы. Документ отражает стремление обновить основы государственного устройства с учетом современных вызовов и ожиданий общества.

«Новая Конституция задает более устойчивую и понятную модель власти, укрепляет роль представительных институтов и формирует четкие правила взаимодействия между государством и гражданами. В центре этих изменений находится человек, его права, достоинство и уверенность в завтрашнем дне», – сказала заместитель председателя Сената.

По ее словам, одним из ключевых решений является переосмысление роли Парламента через институт Курултая.

Так, Курултай выступает преемником обеих палат и новым наименованием высшего представительного органа, что подчеркивает его особое значение в системе государственной власти, связь с исторической традицией и ответственность перед народом.

«Речь идет о сохранении парламентской природы института при одновременном усилении его символического и политического статуса», – подчеркнула Ольга Перепечина.

Она добавила, что особое внимание в проекте Конституции уделено внутренней организации Курултая, в том числе деятельности его комитетов и комиссий.

По мнению заместителя председателя Сената, вынесение основ их функционирования на конституционный уровень является важным шагом для укрепления парламентской системы.

«Комитеты и комиссии выполняют ключевую роль в подготовке и проработке законов, формировании экспертных выводов и парламентского контроля. Четкое конституционное регулирование их статуса, полномочий и принципов работы повышает качество законодательного процесса и делает его более прозрачным и предсказуемым», – указала Ольга Перепечина.

Она напомнила, что постоянные комитеты формируются по отраслевому принципу и аккумулирует в себе специализированное обсуждение в соответствующих сферах отношений. В рамках их работы осуществляется постоянное обсуждение всех законопроектов, принятых в работу. Комиссии, в свою очередь, служат инструментом консолидированного решения по определенным вопросам.

«Проект новой Конституции направлен на усиление представительной власти, повышение доверия граждан и формирование зрелой парламентской культуры. Учитывая активный интерес наших граждан к проекту, хочу выразить поддержку предложению вынести вопрос принятия Конституции на всенародный референдум», – озвучила Ольга Перепечина.

По словам заместителя Председателя Сената, данная процедура соответствует принципу народного суверенитета и подчеркивает особую значимость принимаемого решения.

«Поддерживая данный проект, мы подтверждаем готовность нести ответственность за его реализацию и дальнейшее развитие парламентской системы страны», – заключила она.

