Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал, как будет решаться вопрос водоснабжения столицы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Фото: акимат Астаны

Он отметил, что с учетом ежегодного роста населения столицы власти города работают над увеличением мощностей объектов жизнеобеспечения. Была увеличена тепловая мощность города за счет строительства газовых тепловых станций (ГТС). Это позволяет вводить в эксплуатацию новые объекты. Также строятся новые ГТС, электрические подстанции, в том числе модернизируются действующие объекты и т.д.

«Весной 2023 года, как вы сами знаете, были проблемы с водой. Тогда летом вы ввели в эксплуатацию новый водовод и третью станцию питьевой воды (НФС-3, насосно-фильтровальная станция). На данный момент нехватки мощностей в городе нет. Кроме того, есть запасы на последующие годы», - написал он.

По его словам, для стабильного водоснабжения города реализуется проект по строительству технического водовода от насосной станции Тельмана. Строительство второй нитки технического водовода позволит вывести насосную станцию 1-го подъема «Тельмана» на полную проектную мощность в 160 тыс. м3/сут.

Также разработан проект по строительству водовода от Нуринского месторождения подземных вод.

Кроме этого, в рамках долгосрочных мер начали строить новый водовод от канала им. К. Сатпаева с четвертой станцией питьевой воды (НФС-4, насосно-фильтровальная станция). Производительность водозабора - 342 тыс. м3/сут. Мощность НФС-4 – 210 тыс. м3/сут.

Реализация данного проекта даст необходимые мощности по обеспечению питьевой водой до 2035 года. Также ведется разработка проекта по закольцовке водовода от ул. Хусейн бен Талал до ул. Сыганак. Данный проект обеспечит район западнее проспекта Туран надежным водоснабжением. Завершение разработки проекта планируется в декабре 2025 года, добавил аким.