Новая волна масштабной информационной кампании в поддержку новой Конституции стартовала в Казахстане

Конституционная реформа
157

В Казахстане начался новый этап масштабной информационной кампании, приуроченной к предстоящему республиканскому референдуму 15 марта, сообщает Kazpravda.kz 

По всей стране – в крупных городах и отдаленных регионах – размещаются тематические билборды, подтверждающие широкую общественную поддержку новой Конституции. На плакатах лица известных спортсменов, ученых, деятелей искусства, представителей рабочих профессий, а также многодетных семей, удостоенных почетного звания «Мерейлі отбасы».

Визуальный облик кампании выдержан в едином стиле: фирменный бирюзово-синий фон, логотип «Жаңа Конституция» с характерной галочкой, желтые акценты и четкие призывные слоганы – «Мен жаңа конституцияны қолдаймын!», «Новая Конституция – выбор народа!», «Жаңа конституция – әділетті Қазақстанның іргетасы!».

Билборды выполнены в двух языковых версиях – на казахском и русском – и рассчитаны на максимально широкую аудиторию.

На сегодня в Астане, Алматы, Шымкенте, во всех областных центрах и регионах республики установлено уже порядка 2,4 тыс. баннеров и LED-экранов.

Кампания охватывает все слои казахстанского общества. Среди ее участников: олимпийские чемпионы и чемпионы мира по боксу, дзюдо, легкой атлетике и шахматам; академики и профессора медицины, физики, репродуктологии и нейрохирургии; оперные певицы и айтыскеры; вратари и футболисты; фермеры, шахтеры, механизаторы и работники агропромышленного комплекса.

Такое разнообразие участников красноречиво свидетельствует: новую Конституцию поддерживает не отдельная группа, а весь народ Казахстана.

Общество позитивно воспринимает предстоящие изменения. Граждане активно делятся снимками на фоне билбордов в социальных сетях, выражают солидарность с участниками кампании и фиксируют появление новых плакатов в своих городах. По мнению экспертов, такой уровень вовлечённости свидетельствует о реальной гражданской зрелости казахстанского общества и его готовности к конституционным преобразованиям.

Новая Конституция, за принятие которой предстоит проголосовать 15 марта, несет в себе глубокое содержательное обновление. Она призвана перезагрузить государственный аппарат: повысить его эффективность, прозрачность и подотчетность гражданам. Документ существенно расширяет и укрепляет механизмы защиты прав и свобод каждого жителя страны, закрепляет принципы справедливого судопроизводства и обеспечивает надежные правовые гарантии для бизнеса, науки и социальной сферы.

Не менее важно, что новый Основной закон создает прочную конституционную основу для устойчивого развития Казахстана. В нем заложены механизмы долгосрочного планирования, ответственного управления природными ресурсами, развития человеческого капитала и интеграции страны в глобальную экономику знаний.

Эксперты сходятся во мнении: принятие новой Конституции станет важнейшим шагом на пути к справедливому, сильному и процветающему государству.

#Казахстан #реформа #конституция

