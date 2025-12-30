Фото: пресс-служба МКИ РК

В Государственной академической концертной организации «Казахконцерт» имени Розы Баглановой состоялся праздничный концерт «NEW YEAR with QAZAQCONCERT», объединивший на одной сцене ведущих артистов и творческие коллективы страны, сообщает Kazpravda.kz

Легенды казахстанской сцены и молодые звезды эстрады подарили зрителям любимые хиты и яркие номера. Живое звучание, профессиональный бэнд и харизма исполнителей создали теплую и эмоциональную атмосферу зимнего вечера.

В программе прозвучали популярные новогодние песни «Жаңа жыл шамдары», «Аппақ қар», «Жаңа жыл», а также всемирно известные хиты It’s the Most Wonderful Time of the Year и Jingle Bells Rock. Музыкальную часть дополнили танцевальные номера и сценические постановки.

На сцену вышли ведущие солисты «Қазақконцерта», артисты государственного театра «Astana musical», балет ансамбля GULDER и G-band. Концерт стал ярким творческим завершением года и еще раз подчеркнул роль «Қазақконцерта» как одной из ключевых концертных площадок страны.