Новогодняя ёлка зажглась в южной столице

Общество
94

На церемонии выступили Роза Рымбаева и другие звезды эстрады, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Алматы

В Алматы состоялось зажжение всех 80 елок мегаполиса. Торжественная церемония зажжения главной елки прошла на площади имени Абая. Ее высота составляет двадцать пять метров. Для оформления главной елки использовано 6 километров гирлянд, яркие декоративные элементы, елочные шары, крупные банты, а также новогодние игрушки, изготовленные в том числе из переработанных экологически безопасных материалов.

Перед Дворцом Республики в честь праздника было представлено грандиозное шоу «8 чудес Алматы – волшебство для всей семьи!» На сцене выступили звезды эстрады – Роза Рымбаева, Турар, Балжан Бидаш, группа «Альфа», Диная, Назым Адильдина, Мади Рымбаев, Дакелот, группа «Астра», Адиль и Малика Yes.

#Алматы #Новый год #ёлка

Популярное

Все
Промысловый флот возвращается в Мангистау
В Белграде открылась выставка «Культурное наследие Великой степи»
Авто въехало в толпу на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге
Новогодняя ёлка зажглась в южной столице
Нурлан Байбазаров освобожден от должности вице-премьера
На ТЭЦ Риддера пострадали шесть человек
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Токаев одобрил изменения и дополнения в трёхлетний бюджет страны
Креативный хаб открылся в Туркестане
Сколько выходных дадут казахстанцам в 2025 году
XII кинофестиваль «Бастау» объявил победителей
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости
Денис Качеев: «Работа по укреплению независимости требует постоянного внимания и участия всего общества»
Известный блогер-полиглот стал послом туризма Казахстана
В Международном аэропорту Алматы открылся Музей авиации
Итоги 2024 года Минэнерго: достижения и перспективы развития энергетической отрасли
Работа над многотомником по истории Казахстана продолжается
Токаев поздравил казахстанцев с Днем Независимости
Сегодня в Астане открывается линейный каток
Прочные основы безопасности и развития страны
Трамп обвинил Белый дом в сокрытии информации о беспилотниках над США
Тела 12 человек обнаружены в ресторане на горнолыжном курорте в Грузии
Названы соперники Казахстана в отборе на ЧМ по футболу-2026
Полиция Казахстана переведена на усиленный вариант несения службы
Иран ужесточает наказание за неправильное ношение хиджаба вплоть до смертной казни
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
Главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвали эксперты
Грустные думки аграрные
Премьер провел оперативное совещание по поручениям главы государства
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Производство шоколада может прекратиться
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
Лица старого Уральска
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Прорыв в дорожной сфере
Трудов высокая оценка
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок

Читайте также

«Казахмыс» объявил о завершении переговоров с бастовавшими …
В Казахмысе сделали заявление по ситуации на предприятиях к…
Около 6 тысяч ДТП зарегистрировано с начала года в Алматы
За пять лет количество преступлений в отношении женщин сокр…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]