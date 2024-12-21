Новогодняя ёлка зажглась в южной столице

На церемонии выступили Роза Рымбаева и другие звезды эстрады, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Алматы

В Алматы состоялось зажжение всех 80 елок мегаполиса. Торжественная церемония зажжения главной елки прошла на площади имени Абая. Ее высота составляет двадцать пять метров. Для оформления главной елки использовано 6 километров гирлянд, яркие декоративные элементы, елочные шары, крупные банты, а также новогодние игрушки, изготовленные в том числе из переработанных экологически безопасных материалов.

Перед Дворцом Республики в честь праздника было представлено грандиозное шоу «8 чудес Алматы – волшебство для всей семьи!» На сцене выступили звезды эстрады – Роза Рымбаева, Турар, Балжан Бидаш, группа «Альфа», Диная, Назым Адильдина, Мади Рымбаев, Дакелот, группа «Астра», Адиль и Малика Yes.