Новоселье справили 60 семей

Хорошая новость
137
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

В административном центре Илийского района, селе Отеген-батыра, состоялась церемония вручения ключей от квартир.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Крышу над головой новоселы обрели благодаря льготной ипотечной программе Отбасы банка, осуществляемой в рамках Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023–2029 годы. Основная цель проекта – обеспечение доступности жилья, улучшение качества жизни населения и оказание поддержки социально уязвимым категориям граждан.

Большинство счастливых обладателей новых квартир – многодетные и мало­обеспеченные семьи, выпускники детских домов, работники бюджетных организаций. Поздравив новоселов, представители местных властей и общест­венности пожелали им счастья, уюта и достатка под обретенным шаныраком.

Согласно статистическим данным, в очереди на улучшение жилищных условий в Илийском районе стоят 5 443 человека. В прошлом году для обеспечения жильем представителей социально уязвимых слоев населения за счет госбюджета было приобретено 269 домов и квартир. В текущем году в рамках данной концепции планируется дополнительно купить 108 квартир. В райцентре уже завершается строительство 72-квартирного дома.

Получив заветные ключи, сельчане поздравили друг друга с радостным событием. Одна из них, Сарсенгуль
Назарбаева, еще 15 лет назад встала в очередь в районный жилищный фонд как многодетная мать. И вот этот счастливый день наступил: мама пятерых детей стала обладательницей трехкомнатной квартиры. В ходе церемонии Сарсенгуль и ее новые соседи выразили благодарность руководству страны и региона за постоянное внимание к проблемам сограждан.

…В эти же дни в Илийском районе состоялось еще одно знаковое событие: в селе Туймебаева к центральному водо­проводу подключили свыше 1 тыс. домов. В рамках проекта стои­мостью 1,4 млрд тенге проложены 21,5 км сетей водоснабжения, построены два резервуара, две артезианские скважины, а также лаборатория. Ранее местные жители пользовались привозной водой.

Как сообщил руководитель районного отдела ЖКХ Газиз Алтайулы, аналогичный проект планируется осущест­вить и в соседнем селе Коккайнар, где проложат новый водопровод протяженностью 22 км. Тем самым чис­той питьевой водой обеспечат более 1 100 домов сельчан. Уже разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение госэкспертизы.

#регионы #Алматинская область #ипотека #новоселье

Популярное

Все
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Глава государства поздравил Михаила Шайдорова с победой на Олимпиаде
Трансформация ради будущего
Налажен выпуск консервов из мяса сайгака
Геологи переходят к новому масштабу исследований
Усилена промышленная безопасность
Важный шаг к демократизации
Братские связи укрепляются
На повестке – вопросы науки
Происшествий на транспорте стало меньше
У фронт-офиса Aqmola Invest новый адрес
Китайские ИИ-модели апробируют в отечественной энергетике
Деловая поездка в Эстонию
Оптовики привлечены к ответственности
Форс-мажор на миллионы
Знак глубокого доверия
Строится спорткомплекс мирового уровня
Уголь – стратегический актив
Новоселье справили 60 семей
Дрова и уголь будут под запретом
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Строится новая взлетно-посадочная полоса
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
В заказчиках недостатка нет
Астау из Кокшетау: традиции в каждой детали
От водородной энергетики до умных сетей
От стихийной торговли – к уличным стандартам
Дизайн TikTok, вызывающий привыкание, нарушает законодательство ЕС - Еврокомиссия
PhishGuard AI – умная защита от фишинга
Рассмотрены некоторые нормы налогообложения
В Приаралье ввели в строй крупную солнечную электростанцию
Финансовый ликбез для школьников
Команды спецназа Казахстана успешно стартовали на турнире UAE SWAT Challenge
Конституция определяет общие ценности и ответственность общества — Аида Балаева
Тұсау кесу от Александра Бублика
Пусть зеленым будет город!
Сформирован проект повестки
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Какие изменения ждут Атырау?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
Закон Республики Казахстан О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан

Читайте также

Сразу 31 семья получила ключи от квартир
Дали служебное жилье
Юные акмолинцы заявили о себе на JuniorSkills
Без отрыва от производства

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]