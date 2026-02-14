Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Крышу над головой новоселы обрели благодаря льготной ипотечной программе Отбасы банка, осуществляемой в рамках Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023–2029 годы. Основная цель проекта – обеспечение доступности жилья, улучшение качества жизни населения и оказание поддержки социально уязвимым категориям граждан.

Большинство счастливых обладателей новых квартир – многодетные и мало­обеспеченные семьи, выпускники детских домов, работники бюджетных организаций. Поздравив новоселов, представители местных властей и общест­венности пожелали им счастья, уюта и достатка под обретенным шаныраком.

Согласно статистическим данным, в очереди на улучшение жилищных условий в Илийском районе стоят 5 443 человека. В прошлом году для обеспечения жильем представителей социально уязвимых слоев населения за счет госбюджета было приобретено 269 домов и квартир. В текущем году в рамках данной концепции планируется дополнительно купить 108 квартир. В райцентре уже завершается строительство 72-квартирного дома.

Получив заветные ключи, сельчане поздравили друг друга с радостным событием. Одна из них, Сарсенгуль

Назарбаева, еще 15 лет назад встала в очередь в районный жилищный фонд как многодетная мать. И вот этот счастливый день наступил: мама пятерых детей стала обладательницей трехкомнатной квартиры. В ходе церемонии Сарсенгуль и ее новые соседи выразили благодарность руководству страны и региона за постоянное внимание к проблемам сограждан.

…В эти же дни в Илийском районе состоялось еще одно знаковое событие: в селе Туймебаева к центральному водо­проводу подключили свыше 1 тыс. домов. В рамках проекта стои­мостью 1,4 млрд тенге проложены 21,5 км сетей водоснабжения, построены два резервуара, две артезианские скважины, а также лаборатория. Ранее местные жители пользовались привозной водой.

Как сообщил руководитель районного отдела ЖКХ Газиз Алтайулы, аналогичный проект планируется осущест­вить и в соседнем селе Коккайнар, где проложат новый водопровод протяженностью 22 км. Тем самым чис­той питьевой водой обеспечат более 1 100 домов сельчан. Уже разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение госэкспертизы.