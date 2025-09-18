У пограничников, несущих службу по охране рубежей нашей страны, новоселье. Они получили ключи от шести новых квартир у подножия самой высокой вершины в Казахстане – пика Хан-Тенгри.

С давних времен часовые Родины несут боевую службу в тесном контакте с населением, проживающим в приграничной зоне, а местные власти оказывают военным шефскую помощь. Строительство жилья для пограничников с учетом суровых климатических условий высокогорья началось в ноябре прошлого года и финансировалось из областного бюджета. Отмечено высокое качество проведенных работ. Каждая квартира площадью 70 кв. м отвечает современным требованиям.

В торжественном мероприя­тии приняли участие аким Алматинской области Марат Султангазиев и начальник регионального департамента Пограничной службы КНБ полковник Алибек Каюпов.

– Сегодня мы не просто передаем пограничникам ключи от квартир – мы выражаем им свою признательность. Защищая рубежи нашей страны, они оправдывают высокое доверие государства и народа Казахстана. Эти дома – результат вашей честной службы и добросовестного труда. Уверен, что новые квартиры станут прочным фундаментом для ваших семей и залогом успешного будущего, – сказал Марат Султангазиев.

История этого пограничного отделения уходит к 30-м годам прошлого века. Его уникальность еще и в том, что оно расположено в месте, где сходятся границы трех государств – Казахстана, Китая и Кыргызстана. Первых альпинистов, идущих на покорение пика Хан-Тенгри, встречают именно наши пограничники. Этот участок границы также известен расположенным поблизости Жаркулакским месторождением золота. С начала текущего года на этом участке задержаны более ста нарушителей пограничного режима.

Новоселье, прошедшее на фоне живописных гор, покрытых многовековыми елями, завершилось традиционным для казахского народа обрядом шашу.

Начальник пограничного отдела «Нарынкол» подполковник Айдос Айтахунов в свою очередь отметил, что новые дома стали частью масштабной работы по улучшению инфраструктуры Пограничной службы, реализуемой акиматом Алматинской области при активном участии властей Райымбекского района.

– Конечно, жилье здесь имелось и раньше, однако новые квартиры построены в полном соответствии с современными стандартами. Сегодня шесть семей получили ключи из рук акима области. От имени пограничников хочу выразить благодарность всем, кто способствовал реализации этого проекта, – сказал Айдос Айтахунов.

Среди новоселов – выпускник нынешнего года Академии Пограничной службы КНБ РК лейтенант Нурдаулет Ахатаев. Начавший недавно свою службу на границе молодой офицер считает это событие одной из самых ярких страниц своей жизни.

Новые квартиры не только улучшат социальное положение пограничников, несущих службу в суровых условиях, но и создадут дополнительную мотивацию для добросовестного исполнения ими своего воинского долга.