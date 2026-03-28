Обеспечение жильем очередников – один из ключевых приоритетов социальной политики. По итогам прошлого года регион закрепил за собой статус одного из лидеров по темпам жилищного строительства среди северных и центральных областей страны.

В регионе введено 700 тыс. кв. м, социальное жилье получили более тысячи акмолинских семей. Работа в этом направлении продолжится,­ а количество вводимого жилья для социально уязвимых категорий граждан ежегодно будет расти.

Отметим, что в Бурабайском районе ключи от нового жилья вручены 85 семьям. До конца года еще более ста бурабайцев улучшат свои жилищные условия.

42 квартиры жители Щучинска получили в ЖК Altyn Tau – современном много­этажном доме, где есть необходимая инфраструктура и благоустроена территория вокруг. Среди новоселов – семья Темирбековых, воспитывающая ребенка с инвалидностью. По словам Алии Темирбековой, для многих это большое событие, которое ждали не один год. Наконец-то их мечта получить ключи от новой квартиры стала реальностью. Благодаря госпрограмме у ее семьи теперь есть свой дом, где им будет тепло и уютно.

Еще четыре квартиры распределены между очередниками села Катарколь и поселка Бурабай. Одна семья­ из Щучинска получила жилье в ЖК «Алтын-2».

В поселке Аршалы ключи от новых квартир в только что сданном в эксплуатацию доме вручал аким Акмолинской области Марат Ахметжанов. Жилье получили 35 семей из категории социально уязвимых слоев населения.

Новый 108-квартирный дом вырос на месте ветхого двухэтажного здания в рамках программы реновации жилья. Многоэтажка полностью готова к заселению и отвечает современным требованиям комфорта и безопасности. Счастливые новоселы выразили искреннюю признательность за такую поддержку государства.

Добавим, что сейчас по программе реновации в регионе ведется строительство 26 многоквартирных домов с фондом свыше 1 300 квартир.