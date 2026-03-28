Новоселье в Наурыз

Хорошая новость
6
Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

В праздничные дни в Щучинске и Аршалы состоялось торжественное вручение ключей от новых квартир, предос­тавленных гражданам, нуждающимся в социальной поддержке. В числе счастливцев – 47 новоселов Щучинска: многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты и другие, состоящие в жилищной очереди.

фото пресс-службы облакимата

Обеспечение жильем очередников – один из ключевых приоритетов социальной политики. По итогам прошлого года регион закрепил за собой статус одного из лидеров по темпам жилищного строительства среди северных и центральных областей страны.

В регионе введено 700 тыс. кв. м, социальное жилье получили более тысячи акмолинских семей. Работа в этом направлении продолжится,­ а количество вводимого жилья для социально уязвимых категорий граждан ежегодно будет расти.

Отметим, что в Бурабайском районе ключи от нового жилья вручены 85 семьям. До конца года еще более ста бурабайцев улучшат свои жилищные условия.

42 квартиры жители Щучинска получили в ЖК Altyn Tau – современном много­этажном доме, где есть необходимая инфраструктура и благоустроена территория вокруг. Среди новоселов – семья Темирбековых, воспитывающая ребенка с инвалидностью. По словам Алии Темирбековой, для многих это большое событие, которое ждали не один год. Наконец-то их мечта получить ключи от новой квартиры стала реальностью. Благодаря госпрограмме у ее семьи теперь есть свой дом, где им будет тепло и уютно.

Еще четыре квартиры распределены между очередниками села Катарколь и поселка Бурабай. Одна семья­ из Щучинска получила жилье в ЖК «Алтын-2».

В поселке Аршалы ключи от новых квартир в только что сданном в эксплуатацию доме вручал аким Акмолинской области Марат Ахметжанов. Жилье получили 35 семей из категории социально уязвимых слоев населения.

Новый 108-квартирный дом вырос на месте ветхого двухэтажного здания в рамках программы реновации жилья. Многоэтажка полностью готова к заселению и отвечает современным требованиям комфорта и безопасности. Счастливые новоселы выразили искреннюю признательность за такую поддержку государства.

Добавим, что сейчас по программе реновации в регионе ведется строительство 26 многоквартирных домов с фондом свыше 1 300 квартир.

#Наурыз #жилье #новоселье #Щучинск #Аршалы

Популярное

Все
Золотые лучницы
Пробуждение мира
Заказ к столу доставит Арыстан
Первые в Тагайтае
Пусть в зале не смолкает смех!
Греческий бенефис Ерекешевой
Исчезающий источник жизни
Резонансное ДТП
Увеличилась нагрузка на соцобъекты
Встречи с личным составом
Школа искусств открылась в селе
Астана масштабно отмечает Наурыз: концерты, VR-юрты, дрон-шоу и ярмарки
Президент высоко оценил динамику развития Туркестанской области
В Кызылорде запустили проект по развитию рабочих профессий
Казахстан накроют туманы, бури и сильный ветер
Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в жилом доме Шахтинска
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в девяти городах Казахстана
Сколько стоит казан плова в Казахстане подсчитали в Бюро нацстатистики
Снижена административная нагрузка
Главы государств мира поздравляют Токаева с праздником Наурыз
Смысловой каркас новой общественной этики
Президент принял участие в народных гуляньях по случаю праздника Наурыз
Недорогой бензин в Казахстане: преимущество или ущерб экономической эффективности
Наурыз в новом формате: как Астана объединила традиции и технологии
«Референдум заложил основу новой архитектуры власти» – политолог
В Казахстане прошёл масштабный конкурс национальных игр среди детей
Стрельба из лука на верблюде: в Алматы установлен мировой рекорд
Беспилотное авто прокатилось по улицам Астаны
Президенты Казахстана и Ирана обменялись поздравлениями по случаю Ораза айт и Наурыза
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
В Конаеве начали строить КОС
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Подставить вовремя плечо
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана

Читайте также

Воспитывать чемпионов
Вручены ключи
Встречают праздник добрыми делами
Школа искусств открылась в селе

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]