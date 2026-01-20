Новоселья в селах Приаралья

Хорошая новость
9
Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

На этот раз собственным жильем обзавелись жители Шиелийского и ­Жанакорганского районов. В торжественных церемониях вручения ключей приняли участие аким области ­Нурлыбек Налибаев, депутаты Парламента Наурызбай Байкадамов, Руслан Рустемов, Мурат Абенов, Мархабат Жайымбетов, Мурат ­Ергешбаев и Казыбек Иса.

фото Багдата Есжанова

В поселке Шиели в микрорайо­не Шұғыла в 15 жилых домах счастливыми обладателями заветного жилья стали 30 социально уязвимых семей. Поздравляя сельчан с новосельем, глава регио­на отметил достижения области в жилищно-строительной отрасли.

– Благодаря поддержке ­Главы государства и Правительства область превратилась в одну большую строительную площадку, – сказал Нурлыбек Налибаев. – Президент ­Касым-Жомарт Токаев поставил задачу по повышению качества жизни населения и обеспечению доступности жилья. Сегодня строятся много­этажные жилые высотки в областном центре, но особое внимание уделено сельчанам. Впервые в области в течение ­последних трех лет жители районов вселились в 1 800 новых квартир. В частности, в Шиелийском райо­не в 2023–2024 годах было построено 114 жилых домов на 228 квартир. В декабре прошлого года в райцентре в эксплуатацию были сданы 11 жилых домов на 22 квартиры. В целом в регионе за период 2022–2024 годов были обеспечены жильем более пяти тысяч граждан, зарегистрированных в очереди на получение квартир в местных исполнительных органах.

А в поселке Жанакорган состоялась церемония вручения ключей от 80 новых квартир в 40 домах, также построенных для социально уязвимых категорий граждан. На их строительство было выделено 1,5 млрд тенге.

Как проинформировал Нурлыбек Налибаев, в 2023–2024 годах в Жанакорганском районе сельчанам выданы 174 квартиры в 87 новых жилых домах. Кроме того, в районе построены новые Дом школьников, Школа искусств, две школы в рамках национального проекта «Келешек мектептері», сельский клуб. А по проекту «Модернизация сельского здравоохранения» в аульных округах заработали врачебные амбулатории и сельская больница. Кроме того, в районе запущена автомати­ческая газораспределительная станция.

В ходе церемоний ветеранам труда, внесшим вклад в социально-экономическое развитие района, и представителям компании, участвовавшей в строительстве домов, вручены благодарственные письма ­акима области.

#жилье #новоселье #Шиели

