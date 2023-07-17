Новую форму разработают для пожарных и спасателей МЧС РК

По поручению министра будет создана рабочая группа, которая учтет все предложения рядовых пожарных и спасателей по созданию комфортной и функциональной спецодежды.

Фото: Kazpravda.kz

На аппаратном совещании министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов поручил профильным структурным подразделениям МЧС приступить к разработке обновленной формы для пожарных и спасателей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

«Тушение пожаров и аварийно-спасательные работы часто проходят в сложнейших условиях для личного состава. В этой связи форма должна быть как удобной, так и функциональной. Наша задача – обеспечить спасателям максимальный комфорт при выполнении своих функциональных обязанностей. Эта же тактика должна касаться обеспечения их современной спасательной техникой», - отметил Шарипханов.

Отмечается, что в соответствии с поручением министра будет создана рабочая группа из ответственных сотрудников, которая учтет все предложения рядовых пожарных и спасателей по созданию комфортной и функциональной спецодежды.

Рабочая группа также изучит лучшие мировые практики в этом направлении, добавили в МЧС.