Фото акимата области Улытау

В Жезказгане идет строительство мечети - завершены подготовительные работы и начались монолитные, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат области Улытау

Срок завершения строительства намечен на IV квартал 2026 года. Стоимость проекта составляет 3,2 млрд тенге. Новая мечеть сможет разместить до 3 000 человек.

Строительство ведется на средства спонсора, при активной поддержке Духовного управления мусульман Казахстана и в рамках Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве с акиматом области Улытау.

Проектом предусмотрены отдельные залы для мужчин и женщин, помещения для омовения, библиотека, учебные классы, конференц-зал, административные кабинеты, а также благоустроенная территория с автостоянкой.

Архитектурный облик разработан с учетом национальных традиций и современных требований.