Современная многопрофильная лаборатория в Усть-Каменогорске – это совместная инициатива Казахстана и Китая, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как пояснили в областном управлении сельского хозяйства, строительство здания и коммуникаций взяла на себя казахстанская сторона, оборудование предоставила КНР. На сегодня готовность здания превышает 90%, оно находится в ведении республиканской ветеринарной лаборатории. Оснащение включает приборы и аппаратуру, позволяющие вести весь спектр санитарного контроля за продукцией растениеводства и животноводства, в том числе хроматографы и цифровые микроскопы.

«Современные технологии контроля аграрной продукции несут большой плюс для сельского хозяйства. Они позволяют снимать вопросы к качеству, например, зерна, масла, меда, рыбы. И соответственно, способствуют экспортным поставкам», - заключили в управлении.

В числе сельскохозяйственной продукции, которую аграрии ВКО поставляют на экспорт, зерно, зернобобовые культуры, растительное масло, рыбная продукция, мед, овощи и другие продукты.