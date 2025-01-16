Новые авиарейсы запустят из Казахстана во Вьетнам

С 30 марта самолеты будут летать из Алматы и Астаны в Нячанг

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В весенне-летний сезон Air Astana заменит рейсы в Фукуок на новое сезонное направление - вьетнамский город Нячанг. При этом рейсы в Фукуок будут выполняться в период осенне-зимней навигации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу авиакомпании

Перевозка пассажиров будет осуществляться в международный аэропорт города Камрань, недалеко от Нячанга.

«Рейсы из Алматы в Нячанг запланированы с 30 марта по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям, а из Астаны — начиная с 31 марта, по понедельникам, четвергам и субботам. Продолжительность полета на самолетах Airbus A321LR составит примерно 8 часов из Алматы и 8 часов 40 минут - из Астаны», – говорится в официальном сообщении.

В пресс-службе добавили, что граждане Казахстана могут находиться во Вьетнаме без визы до 30 дней.