Новые Дворцы школьников построят в городе - Женис Касымбек

Подробнее о новых объектах аким столицы Женис Касымбек рассказал на отчетной встрече с жителями столичного района Есиль.

«В этом году начато строительство трех дворцов школьников, которые расположены в Коктале, по улицам Толе би и Мухамедханова. Все они будут оснащены бассейнами. Также в этом году мы начинаем строительство спортивного комплекса «Казахстан» с бассейном. Он будет полностью сдан в эксплуатацию в 2026 году. Кроме того, мы отдельно рассмотрим вопрос об олимпийской школе и будем оказывать необходимую поддержку. Плавание – важный для города вид спорта, и мы это осознаем», – заверил градоначальник.