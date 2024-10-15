Новые функции появились у Министерства иностранных дел

Постановлением правительства РК от 10 октября 2024 года внесены изменения и дополнения в положение о Министерстве иностранных дел РК, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В частности, в положение добавлены новые функции министерства:

обеспечение защиты прав и интересов граждан РК, ставших жертвами торговли людьми за границей;

принятие мер по обеспечению соответствующими документами и возвращению в РК казахстанцев, в том числе несовершеннолетних, беженцев, признанных РК, и лиц без гражданства, постоянно проживающих в республике, ставших жертвами торговли людьми за границей;

принятие мер по предупреждению торговли людьми;

участие в оценке рисков в сфере противодействия торговле людьми и внесении предложений по их минимизации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

участие в перенаправлении жертв торговли людьми для оказания им помощи и предоставления специальных социальных услуг в порядке, установленном законодательством республики;

информирование органов внутренних дел о ставших известными им фактах готовящихся либо совершенных преступлений, связанных с торговлей людьми;

информирование общественности о результатах деятельности в сфере противодействия торговле людьми;

рассмотрение петиций граждан РК в пределах своей компетенции в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом РК;

проведение цифровой трансформации.

Кроме того, в новой редакции изложен следующий пункт: обеспечение реализации внешнеполитического курса РК в области международного сотрудничества по противодействию терроризму и торговле людьми.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.