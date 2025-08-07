Книги выпущены по госзаказу и будут переданы в библиотеки страны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Национальной академической библиотеке прошла торжественная презентация новых изданий — «Абай жолы» кейіпкерлері және Абай» и «Абай. Стихи и поэмы», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК

В мероприятии приняли участие общественные деятели, абаеведы, литературоведы, писатели и поэты.

Книга известной писательницы Алмахан Мұхаметқалиқызы «Абай жолы» кейіпкерлері және Абай» представляет собой комплексное исследование родственных, исторических и родовых связей персонажей романа «Абай жолы», а также их соотнесённость с реальными историческими личностями. Издание рекомендовано в качестве вспомогательного учебного пособия для преподавателей, студентов и школьников.

В сборник «Абай. Стихи и поэмы», подготовленный поэтом и переводчиком Орынбай Жанайдаром, вошли избранные произведения Абая Кунанбаева, представленные на русском языке. Издание направлено на популяризацию наследия великого поэта среди широкого круга читателей.

Обе книги выпущены по государственному заказу тиражом по 3 000 экземпляров и будут переданы в библиотеки страны.