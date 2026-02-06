Новые меры поддержки бизнеса: как изменятся правила аренды и торговли в Казахстане

Потребительский рынок
84
Дана Аменова
специальный корреспондент

Ожидается рост числа малых производителей, расширение ассортимента отечественных товаров и создание новых рабочих мест

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Минторговли вынесло на общественное обсуждение проект изменений в Правила оказания субъектам внутренней торговли мер государственной поддержки частного предпринимательства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Документ опубликован на портале «Открытые НПА» и доступен для обсуждения до 20 февраля текущего года.

Проект разработан и направлен на усиление практической поддержки малого бизнеса и стимулирование развития казахстанского производства. Предлагаемые изменения затрагивают условия государственной программы и предусматривают ужесточение встречных обязательств для получателей мер государственной поддержки с акцентом на защиту интересов предпринимателей.

«Одним из ключевых предложений является ограничение повышения стоимости аренды торговых мест в течение года после заключения договоров субсидирования части ставки вознаграждения и гарантирования по кредитам для субъектов, предоставляющих торговые площади в аренду. Эта мера особенно важна для малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей, работающих на арендуемых площадях. Она обеспечивает предсказуемость расходов, позволяет планировать деятельность и снижает риски внезапного и необоснованного роста арендной платы», – сказано в инфомации.

Также проект предусматривает обеспечение льготного размещения товаров новых казахстанских брендов на торговых площадях и полочном пространстве. Речь идет о продукции производителей, включенных в Реестр казахстанских товаропроизводителей, по их письменной заявке, на срок от трех месяцев и более. Предлагаемые изменения создают для них необходимую стартовую точку и возможность заявить о себе на рынке.

Кроме того, при пополнении оборотных средств Правилами предлагается закрепить требование приобретения товаров, сырья и материалов у предпринимателей, включенных в Реестр казахстанских товаропроизводителей. Это решение направлено на развитие внутренней кооперации, поддержку локальных цепочек поставок и снижение зависимости от импорта.

В целом реализация предлагаемых норм демонстрирует системный подход к решению проблем малого бизнеса и формирует условия для долгосрочного экономического эффекта.

В министерст добавили, что ожидается рост числа малых производителей, расширение ассортимента отечественных товаров и создание новых рабочих мест.

#производство #торговля #аренда #правила

Популярное

Все
Целостный, понятный, исторически значимый документ
Мир посредством диалога
«Дружба, о которой песни мы поем...»
Безопасность, здоровье, образование
Обеспечивая практическую направленность реформ
Большие возможности и востребованный потенциал
Для достижения взаимовыгодных результатов
Астана принимает Кубок Дэвиса
Казахстан получил право проведения X зимних Азиатских игр 2029 года
Для водных ресурсов предусмотрят аудит
Перестановки в полиции Шымкента
Крепнет птицепром
Значимость достоверного слова
Сегодня в Италии открываются XXV зимние Олимпийские игры
Пусть дети чаще берут в руки книгу, а не телефон
Токарь по призванию, скульптор – в душе
Новый этап конституционных реформ
Кошкина любовь
Депутаты Казахстана и Беларуси усилят сотрудничество по вопросам ИИ и цифровизации
Что меняется в архитектуре государства и что это дает человеку?
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Притяжение Земли
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Новая Конституция – идеологический и правовой фундамент Справедливого Казахстана
Установлены лимиты орошения
Нерушимость границ и единая нация: что предлагают вписать в преамбулу Основного закона
Аплодисменты, аплодисменты…
YouTube начал удалять низкокачественный ИИ контент
Курьеров обманывали в Уральске
«Я бы расплакалась от такого внимания»: учитель из Алматы – о поздравлении Президента
Суд предков и миллион грехов против одного подвига
Ориентир для настоящего и будущего
Госзакупки без «гонки на дно»
Дали служебное жилье
Турпоток из Казахстана в Китай стремительно растет
В Казахстане модернизируют энергетическую инфраструктуру
Будет построена объездная дорога
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
В Атырау формируется вагоностроительный кластер

Читайте также

Арабика подешевела в ожидании рекордного урожая в Бразилии
Вырос экспорт мороженого
Цифровую маркировку пива и пивных напитков внедряют в Казах…
Продукция отправится в Эстонию

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]