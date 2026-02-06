Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Минторговли вынесло на общественное обсуждение проект изменений в Правила оказания субъектам внутренней торговли мер государственной поддержки частного предпринимательства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Документ опубликован на портале «Открытые НПА» и доступен для обсуждения до 20 февраля текущего года.

Проект разработан и направлен на усиление практической поддержки малого бизнеса и стимулирование развития казахстанского производства. Предлагаемые изменения затрагивают условия государственной программы и предусматривают ужесточение встречных обязательств для получателей мер государственной поддержки с акцентом на защиту интересов предпринимателей.

«Одним из ключевых предложений является ограничение повышения стоимости аренды торговых мест в течение года после заключения договоров субсидирования части ставки вознаграждения и гарантирования по кредитам для субъектов, предоставляющих торговые площади в аренду. Эта мера особенно важна для малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей, работающих на арендуемых площадях. Она обеспечивает предсказуемость расходов, позволяет планировать деятельность и снижает риски внезапного и необоснованного роста арендной платы», – сказано в инфомации.

Также проект предусматривает обеспечение льготного размещения товаров новых казахстанских брендов на торговых площадях и полочном пространстве. Речь идет о продукции производителей, включенных в Реестр казахстанских товаропроизводителей, по их письменной заявке, на срок от трех месяцев и более. Предлагаемые изменения создают для них необходимую стартовую точку и возможность заявить о себе на рынке.

Кроме того, при пополнении оборотных средств Правилами предлагается закрепить требование приобретения товаров, сырья и материалов у предпринимателей, включенных в Реестр казахстанских товаропроизводителей. Это решение направлено на развитие внутренней кооперации, поддержку локальных цепочек поставок и снижение зависимости от импорта.

В целом реализация предлагаемых норм демонстрирует системный подход к решению проблем малого бизнеса и формирует условия для долгосрочного экономического эффекта.

В министерст добавили, что ожидается рост числа малых производителей, расширение ассортимента отечественных товаров и создание новых рабочих мест.