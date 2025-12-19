Новые назначения и стратегия развития: итоги собрания Федерации борьбы РК

Спорт
16

Олимпийские призеры Юрий Мельниченко и Акжурек Танатаров вошли в руководство Федерации борьбы РК 

Фото: пресс-служба Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы Казахстана

Сегодня состоялось общее собрание Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы РК, на котором обсудили стратегические направления на предстоящие годы и механизмы системного развития, сообщает Kazpravda.kz 

В заседании приняли участие ветераны борьбы, представители региональных федераций и спортсмены.

Руководящий состав Федерации пополнился новыми специалистами. Вице-президентами назначены победитель Олимпийских игр в Атланте Юрий Мельниченко и призёр Олимпийских игр в Лондоне Ақжүрек  Таңатаров.

Также Дамир Асенғазыұлы Бекбосынов, ранее успешно работавший генеральным директором Ассоциации «Қазақ күресі», приступил к должности генерального секретаря Федерации. Эти специалисты занимают значимое место в спортивной сфере.

Кроме того, вице-президенты прежнего состава – Нұржан Жолымбекұлы Қатаев, Дәурен Еркінұлы Жабасов, Сабыржан Мырзахметұлы Зайнидинов продолжат свою работу.

Кроме того, на заседании были рассмотрены кандидатуры претендентов на должности главных тренеров национальных сборных по вольной и женской борьбе. Кандидаты представили свои индивидуальные программы.

На должность главного тренера национальной сборной по вольной борьбе была предложена и обсуждена кандидатура Аслана Байгулова, а на должность главного тренера национальной сборной по женской борьбе – кандидатура Әділета Ермакова.

Отдельно было отмечено, что главная ценность Федерации - это сообщество людей, которые вместе развивают борьбу. Подчеркнуто, что работа Федерации строится не на отдельных инициативах, а на принципах единой команды. Были определены ключевые направления развития отрасли в соответствии с государственными приоритетами. В этой связи Президент Федерации отметил важность культуры принятия решений.

«Предстоящая задача - системное, справедливое и устойчивое развитие борьбы. Работа в каждом регионе должна опираться на единые требования, а принимаемые решения — быть открытыми и понятными», – подчеркнул Еркін Оқасов.

По итогам собрания Президент Федерации Еркін Оқасов заявил о намерении преобразовать озвученные предложения в конкретный план действий и продолжить открытый диалог с отраслью.

