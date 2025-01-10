Новые оценки по развитию казахстанской экономики дали аналитики

Банки и финансы
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Макроэкономический опрос не содержит прогнозы Нацбанка и проводится регулярно не менее 4 раз в год перед решениями по базовой ставке

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Национальный Банк Казахстана опубликовал результаты очередного макроэкономического опроса среди экспертного сообщества, передает Kazpravda.kz 

Параметрами опроса являются цена на нефть марки Brent, рост экономики Казахстана, инфляция, базовая ставка, экспорт и импорт товаров и услуг, а также курс тенге.   

В январе текушего года обновлены сценарные условия по цене нефти на 2025 год. По медианным оценкам, в 2025 году цена на нефть марки Brent составит 75 долл. США за баррель (ранее — 76,5 долл. США за баррель). Прогноз на 2026 год сохранен на уровне 74 долл. США за баррель. Ожидания на 2027 год сложились на уровне 75 долл. США за баррель.

«Прогнозы экономического роста Казахстана на 2025 и 2026 годы остаются неизменными и составляют 4,7% и 4,5%, соответственно. В 2027 году по ожиданиям экспертов темпы экономического роста сохранятся на уровне 4,5%. Аналитики повысили прогнозы инфляции на 2025 год — с 6,9% до 7,5%, а на 2026 год — с 6,0% до 6,5%. Инфляция в 2027 году оценивается в 5,6%», – говорится в сообщении. 

Вслед за изменением оценок по инфляции, ожидания по базовой ставке также были пересмотрены. Медианные значения прогнозов на 2025 год скорректированы с 12,5% до 14,7%, на 2026 год – с 10,3% до 11,8%. На 2027 год базовая ставка прогнозируется на уровне 10,5%.

В опросе приняли участие 12 организаций, которые занимаются анализом и прогнозированием макроэкономических показателей по Казахстану. В число респондентов входят профессиональные участники рынка, исследовательские институты, международные организации, а также рейтинговые агентства.

Ранее Нацбанк призвал участников рынка не брать за ориентир динамику российского рубля. 

#инфляция #нефть #базовая ставка #прогнозы

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