фото предоставлено Президентским центром УДП РК

В Президентском центре УДП РК прошла конференция «Конституционная реформа: новые подходы к гендерной политике и семейным ценностям».

Начиная встречу, директор Президентского центра РК Бакытжан Темирболат подчеркнул, что нынешняя конституционная реформа в Казахстане – не просто юридическое обновление Основного закона, а глубокая трансформация базовых правил общественного договора между гражданами и государством на принципах доверия, прозрачности и равновесия.

– Одним из важнейших воп­росов, затрагиваемых в рамках проекта нового Основного закона страны, является гендерная и семейно-демографическая политика. За последние годы в стране реализован целый ряд практических системных мер по укреп­лению гендерного равенства и ликвидации дискриминации в отношении женщин, – отметил Бакытжан Темирболат.

Так, в 2024 году принят закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей. В 2025 году вступила в силу новая поправка о введении уголовной ответственности за похищение человека с целью вступления в брак против его воли, а также за принуж­дение к заключению брака или сожительству. Введены правовые и социально-экономические механизмы вовлечения отцов в процесс воспитания детей и укрепления семейных связей.

– Вместе с тем усилия одного только государства, конечно же, недостаточны. Требуется активное участие гражданского общества и его институтов, поскольку необходимо не только совершенствовать правоприменительную практику, но и системно разрушать укоренившиеся стереотипы, которые мешают развитию здорового и безопасного института семьи, – акцентировал директор Президентского центра. – И сейчас, в условиях Справедливого Казахстана, мы должны сделать дальнейшие практические шаги по совершенствованию гендерной и демографической политики.

В режиме онлайн к конференции в Астане присоединилась глава Центральноазиатского координационного офиса структуры «ООН-Женщины», представитель странового офиса структуры «ООН-Женщины» в Казахстане Гюрэс Джерен Гювен. Она подчеркнула, что сегодня гендерное равенство остается центральным элементом инклюзивного и устойчивого развития.

– Конституционная модернизация предоставляет важный импульс для подтверждения фундаментальных прав, укрепления институциональных гарантий и обеспечения того, чтобы гендерное равенство оставалось интегрированной частью национальных приоритетов развития, – отметила она.

Спикерами мероприятия стали депутаты Парламента, представители госструктур и правоохранительных органов, деловых кругов, экспертного и медиасообщества, гражданского сектора. Участники обсудили обновленные конституционные подходы к обеспечению равных прав и возможностей, защите института семьи, материнства и детства, а также рассмотрели лучшие практики правового регулирования в данной сфере.

В частности, член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, председатель правления некоммерческой организации Techno Woman Азиза Шужеева обратила внимание на то, что поправки в Конституцию выводят на новый уровень защиту граждан в цифровой среде. И поскольку именно женщины и дети чаще всего становятся жертвами «цифрового насилия» (сталкинга, незаконного использования и распространения их персональных данных), конституционная реформа усиливает систему, обеспечивающую их безопасность.

Депутат Мажилиса Нургуль Тау подчеркнула, что казахстанское общество проходит через масштабные изменения: цифровизация, трансформация рынка труда, урбанизация, обновление мировоззрения молодежи. И в таких условиях, по ее мнению, роль института семьи и его укрепление становятся еще более значимыми.

– Мировой опыт показывает, что по мере роста участия женщин в политике и экономике повышается и качество социальной политики. В казахском обществе женщина всегда играла важную роль – не только как хранительница домашнего очага, но и как личность, ответственная за судьбу страны. Поэтому гендерную политику следует рассматривать не как явление, противоречащее национальным традициям, а как современное продолжение казахской культуры, – отметила она.