Новые проекты и возможности

7
Лаура Казихан

В Актюбинской области прошел Aqtobe Investment Forum 2025, собравший участников из 20 стран

фото предоставлено пресс-службой акима области

Для многих участников мероприя­тия – а это промышленники, финансисты, разработчики технологий – форум стал возможностью обсудить реальные пути развития сотрудничества, а также договориться о совместном осуществлении конкретных проектов.

Актюбинская область привлекает инвесторов своим стратегическим расположением на маршруте Западная Европа – Западный Китай и растущей промышленной базой. Здесь создаются условия для долгосрочных инвестиций, включая развитие инфраструктуры и подготовку кадров для перспективных отраслей. На этом, открывая работу форума, особо акцентировал внимание аким области Асхат Шахаров.

По словам спикера, с начала года в Актюбинскую область привлечено 892 млрд тенге инвестиций, что почти на треть больше, чем за аналогичный прошлогодний период. Уже завершено восемь крупных проектов на сумму свыше 110 млрд тенге, в том числе в сфере возобновляемой энергетики.

– Мы открыты для долгосрочного и взаимовыгодного делового сотрудничества. Более 19 тысяч действующих предприятий, специальная экономическая зона и перспективные проекты в агропромышленном комплексе делают регион особенно привлекательным для инвесторов, – отметил Асхат Шахаров.

Участвовавшая в форуме заместитель председателя Мажилиса Парламента Дания Еспаева в свою очередь отметила, что Казахстан создает прозрачные условия для инвесторов: в стране совершенствуется законодательство, вводятся налоговые льготы, проверки бизнеса возможны только с санкции прокуратуры. Для приоритетных проектов действует зеленый коридор, национальная цифровая платформа сокращает число бюрократических барьеров и ускоряет осуществление бизнес-инициатив.

Участие в форуме приняли генеральный консул КНР в Актобе Го Юй, посол Австрии в Казахстане Андреа Бахер, представитель торговой палаты США Джефф Эрлих и другие. В рамках панельных сессий они, а также делегированные специалисты компаний из Китая, Турции, Канады, Индии, Малайзии, России обсудили перспективы укрепления стратегического производственного партнерства и внедрения цифровых решений. Особое внимание было уделено совместным проектам в агропереработке, пищевой промышленности и животноводстве, наращиванию экспорта сельхозпродукции и обеспечению продовольственной безо­пасности. Рассмотрены возможности инвестиций в глубокую переработку пшеницы, птицеводство, молочную и мясную промышленность.

Как подчеркнул Го Юй, Актюбинская область для Китая – один из ключевых партнеров в Казахстане. В настоящее время китайские инвестиции направлены на реализацию крупных промышленных, энергетических и инфраструктурных проектов. Высокий уровень доверия к региону подтверждается не только объе­мом подписанных меморандумов на более чем миллиард долларов, но и тем фактом, что в работе форума приняли участие 25 компаний из КНР.

В свою очередь президент Китайско-Евразийского делового совета Чингиз Шер отметил, что Актюбинская область подходит для внедрения передового опыта. Спикер предложил реализовать в регионе проекты в сферах искусственного интеллекта, робототехники, финтеха и умных городов.

Посол Австрии в РК Андреа Бахер подчеркнула готовность расширять экономическое взаимодействие по линии транспортной и городской инфраструктуры, в сферах металлургии, машиностроения, в агропроме.

Международный эксперт по развитию агропромышленного комплекса из Германии Йорг Андреас Динкелакер поделился видением развития в Казах­стане такого направления, как экспортное овцеводство. Отметив потенциал нашей республики по выходу на премиальные рынки при внедрении европейских стандартов, цифровой идентификации животных и модернизации ферм и убойных пунктов, он предложил создать национальный бренд Kazakh Premium Lamb для продвижения мясной продукции на международных рынках.

В связи с этим специалист выразил готовность направить в Казахстан экспертов для поддержки процессов внедрения европейских стандартов производства и контроля качества.

В рамках форума его участники посетили выставку региональных производителей, где смогли оценить потенциал переработки в аграрной сфере, новые технологии, ассортимент местной сельско­хозяйственной продукции.

По итогам Aqtobe Investment Forum 2025 были подписаны соглашения на сумму 427 млрд тенге, предусматриваю­щие строительство новых промышленных объектов, в том числе ветряной электростанции мощностью 100 МВт, металлургического предприятия «Союз Металлсервис», завода по сжижению природного газа.

#Актобе #форум #Aqtobe Investment Forum

