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В Департаменте полиции Западно-Казахстанской области рассказали о новых схемах в арсенале интернет-мошенников, сообщает Kazpravda.kz

Более 90 млн тенге потерял житель района Байтерек от действий киберпреступников в этом году. Три года назад он же был обманут интернет-мошенниками на 200 млн тенге. По информации ДП ЗКО, несмотря на принимаемые меры по противодействию киберпреступлениям, разъяснительной работе с населением, это не единственный факт, когда пострадавший обращается с повторным заявлением о совершении в отношении него интернет-мошенничества.

Участились случаи регистрации интернет-мошенничества с новыми способами совершения, когда преступники «обрабатывают» своих жертв длительное время. Так, например, с февраля мошенники вводили в заблуждение потерпевших под предлогом «проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий», вследствие чего у заявителей были похищены не только денежные сбережения. Их также заставили продать по заниженной цене две квартиры. «Общение» с мошенниками в течение недели обошлось для жителя Теректинского района, его супруги и брата потерей более 19 млн тенге. Преступники действовали по схеме оформления кредитов и снятия сбережений с «Отбасы банка».

С начала года в отношении западноказахстанцев совершено 189 случаев интернет-мошенничества с причинением материального ущерба на общую сумму свыше 278 млн тенге. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года полицейские регистрируют рост преступлений этой сферы. Самым распространенным способом совершения остается ложный звонок от имени сотрудников банка под предлогом защиты банковских счетов жертв. В текущем году на уловки мошенников по указанному способу попались 122 жителя региона. Не менее опасны и другие виды обмана: мнимое оказание услуг, инвестиции, онлайн покупка товаров, обналичивание денежных средств.

Как отметили в департаменте полиции ЗКО, в целях противодействия мошенничеству рассматривается вопрос о внесении изменения в законодательство по привлечению к ответственности лиц, которые предоставляют свои банковские счета для перевода денег, добытых мошенническим способом. Это так называемые «дропперы».

Кроме того, на финансовом рынке планируется дополнить в Закон «О банках и банковской деятельности» с внедрением нового понятия «Период охлаждения», согласно которого клиент, получивший одобрение на онлайн-кредит на сумму, превышающую 150 МРП, имеет право им воспользоваться только по истечению 24-х часов после согласия заемщика. Также вводится требование по обязательному личному присутствию в отделении банка или микрофинансовой организации граждан, впервые обратившихся за получением беззалогового кредита. Проект Закона одобрен Парламентом и находится на подписи.