Фофото предоставлено пресс-службой АДГС

Под эгидой Агентства РК по делам государственной службы в Астане прошел международный GovHR форум, посвященный ключевым вопросам управления человеческими ресурсами в системе государственной службы.

Мероприятие, в котором приняли участие представители ООН и руководители уполномоченных органов Катара, Монголии, Сьерра-Леоне, Таджикистана, Азербайджана, Кыргызстана, Марокко, ОАЭ, России, Руанды, Сингапура, США, Туркменистана, Узбекистана и Южной Кореи, стало уникальной площадкой для обмена лучшими практиками и выработки совместных решений по трансформации государственного управления в эпоху глобальных вызовов

Поздравительный адрес от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева к участникам форума зачитал помощник Президента по вопросам внутренней политики и коммуникациям Арман Кырыкбаев.

«Сейчас в стране реализуются комплексные реформы, реализуются кардинальные изменения во всех сферах. Возникновение глобальных вызовов, динамичное развитие цифровизации и технологий искусственного интеллекта ставят перед нами совершенно новые задачи. Для этого нам необходимо повысить качество государственной службы, нужны квалифицированные, трудолюбивые и патриотичные кадры.

В стране ведется большая работа в этом направлении. Мы уделяем особое внимание качественному изучению передового опыта зарубежных стран, нынешнее коллегиальное собрание авторитетных экспертов и специалистов является ярким тому подтверждением. Надеюсь, идеи и мнения, высказанные на форуме, будут способствовать максимальному улучшению кадровой политики, пусть ваша работа будет плодотворной», – говорится в приветственном письме Президента.

Как отметил председатель Агентства РК по делам государственной службы Дархан Жазыкбай, модернизация системы государственного управления с самого начала основывалась на фундаментальном принципе: «Не человек для государства, а государство для человека». Главной темой форума он обозначил развитие эффективной, человекоцентричной системы управления в государственном секторе. В центре внимания оказались четыре ключевых направления – формирование стратегической HR-системы, цифровизация и интеграция ИИ в кадровую политику, поддержка молодых кадров и трансформация роли руководителей в государственных органах.

Дархан Жазыкбай напомнил, что в прошлом году в нашей стране Указом Президента была утверждена Концепция развития государственной службы на 2024–2029 годы, которая предусматривает создание сервисно ориентированной модели государственной службы, профессионализацию государственного аппарата, реализацию управления человеческими ресурсами и цифровизацию. В рамках реализации Концепции разработан новый проект Закона «О государственной службе», главная цель которого – переосмысление миссии, задач и требований государственной службы.

– Сегодня многие страны уходят от традиционного бюрократического подхода и обращаются к моделям, ориентированным на результат, направленным на формирование общественных ценностей. Это наглядный показатель укрепления партнерства государства, частного сектора и общества. Развитие искусственного интеллекта, больших данных, блокчейна и облачных технологий требует не только модернизации инфраструктуры государственного управления, но и подготовки профессиональных кадров, способных эффективно работать в новых условиях. Адаптация к этим тенденциям повысит привлекательность государственной службы и откроет ей путь к прочному утверждению в качестве конкурентоспособного работодателя на рынке труда, – отметил руководитель АДГС.

На форуме также была презентована книга под названием Public Administration in the New Reality, основанная на международном опыте и научных изысканиях в области государственного управления нового этапа. В работе над ней приняли участие 39 авторов из 19 стран, а предисловие к книге написал Президент Касым-Жомарт Токаев.

– Роль и ответственность государственного управления в условиях глобальных кризисов возрастает, а требования общества к власти усиливается, – отметил председатель Управляющего комитета Астанинского хаба в сфере государственной службы Алихан Байменов. – Сегодня человечество осваивает технологии искусственного интеллекта, и это создает как новые возможности, так и новые вызовы в сфере госуправления. Чтобы сегодняшние характеристики корпоративного качества государственной службы соответствовали требованием времени, необходимо реализовать обозначенную Президентом концепцию человекоориентированной системы. Только тогда госаппарат будет отзывчивым, ведь невозможно понять нужды общества и принимать соответствующие решения, если не слушать голос народа, – подчеркнул он.

В ходе форума был представлен лучший зарубежный опыт. К примеру, системы Катара Kawader – платформа подбора кадров для государственного и частного сектора, а также Ada’a – система управления эффективностью, позволяющая осуществлять постановку, мониторинг и оценку SMART-целей для более 85 тыс. госслужащих. В Монголии используют автоматизацию назначений и кадрового реестра на специализированном портале, а также запущен пилотный модуль ИИ с анализом резюме и предварительным отбором кандидатов.

Особое внимание на форуме было уделено взаимодействию с ключевыми международными организациями. Обратившись посредством видеосвязи к участникам форума, председатель Международной комиссии ООН по гражданской службе (ICSC), заместитель Генерального секретаря ООН Ларби Джакта отметил, что Казахстан демонстрирует прогрессивный подход к кадровой политике и может стать моделью для других государств.

По итогам дискуссий, панельных и форсайт-сессий форума была сформирована и поддержана резолюция GovHR, содержащая ключевые предложения и ориентиры по развитию государственной службы и системы управления человеческими ресурсами. В частности, рекомендована поэтапная интеграция ИИ, Big Data, облачных решений и блокчейн-технологий для повышения эффективности госаппарата и улучшения сервисов для граждан. Отмечена важность управления данными из единого источника, сокращения бюрократических барьеров, усиления цифровой безопасности и активного использования People Analytics в принятии кадровых решений.

Дополнительно участники форсайт-сессий выработали предложения по формированию новых HR-моделей, включая «Карту компетенций 2030», «Политику данных» и «Архетипы HR 2035». Отмечена необходимость перехода к индивидуализированному, практико-ориентированному обучению с акцентом на цифровых навыках.