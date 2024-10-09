Новые сценарии с упоминанием ЕНПФ придумали мошенники

Мошенничество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

В последнее время отмечены случаи мошеннических действий по отношению к клиентам ЕНПФ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Мошенники заставляют посетить отделение ЕНПФ, предварительно забронировав очередь с уведомлением через SMS, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу фонда

Один из сценариев – телефонные звонки вкладчикам и получателям под видом сотрудников фонда, которые сообщают о якобы неправильных пенсионных отчислениях в ЕНПФ, необходимости посетить его отделение и возможности электронного бронирования очереди с уведомлением через SMS.

«В дальнейшем мошенники просят назвать номер талона либо код, пришедший на телефон и подтвердить его. Таким образом они могут получить доступ к банковским счетам и личным данным абонента. Во избежание обмана – важно знать: Сотрудники ЕНПФ не обзванивают граждан!» – предупредили в фонде. 

Поэтому необходимо быть бдительными и не сообщать никакие коды посторонним, а также не переходить по незнакомым ссылкам.

В ЕНПФ напомнили, что нельзя никому сообщать свои коды и пароли, необходимо проверять информацию через официальные каналы.

«Если кто-то беспокоит вас якобы от имени ЕНПФ, просто повесьте трубку и свяжитесь с фондом напрямую. Не пользуйтесь услугами посредников, обещающих помощь в получении финансовых и пенсионных услуг, поскольку этим вы доверяете незнакомым людям свои персональные данные, которыми они могут воспользоваться в корыстных целях», – заключили в фонде. 

#звонок #ЕНПФ #пароль

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