Фото: Минпром

В ведомстве уточнили, что закрепляются следующие шаги по сейсмической безопасности:



- применение сейсмоизолирующих систем при проектировании;

- оценка сейсмической опасности и риска на всех этапах строительства;

- обязательные испытания конструктивных систем на сейсмостойкость;

- паспортизация жилого и общественного фонда в сейсмоопасных регионах;

- установка инженерно-сейсмометрических станций на объектах I уровня ответственности;

- выбор наиболее безопасных площадок под застройку с учётом сейсмических факторов и данных сейсмического микрозонирования.