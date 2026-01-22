Новые требования по снижению сейсмических рисков вводят в Казахстане
Подробнее об этом проинформировали в Минпроме, сообщает Kazpravda.kz
В ведомстве уточнили, что закрепляются следующие шаги по сейсмической безопасности:
- применение сейсмоизолирующих систем при проектировании;
- оценка сейсмической опасности и риска на всех этапах строительства;
- обязательные испытания конструктивных систем на сейсмостойкость;
- паспортизация жилого и общественного фонда в сейсмоопасных регионах;
- установка инженерно-сейсмометрических станций на объектах I уровня ответственности;
- выбор наиболее безопасных площадок под застройку с учётом сейсмических факторов и данных сейсмического микрозонирования.