Программа модернизации политической системы, ориентированной на реальное решение насущных проблем общества, стала главной темой Послания Президента народу Казахстана.

Переломным стратегическим основанием политических реформ является официальный переход от авторитаризма к механизмам реальной демократии, от суперпрезидентской формы правления – к президентской республике с сильным Парламентом, который призван обеспечить реальное функционирование сис­темы сдержек и противовесов, формируя оптимальный консенсус властных институтов.

Значимость Послания Президента РК Касым-Жомарта Токаева заключается в том, что казахстанцы услышали ответы на многие волнующие вопросы.

Во-первых, мы получили объек­тивную оценку трагичес­ких январских событий. Во-вторых, услышали меры Правительства по политической трансформации. Особое внимание Президент уделил модернизации политики и экономики страны. И это действительно важный момент.

Президент в Послании «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» озвучил программу развития нового Казахстана. Конечно, успехи, достигнутые за 30 лет независимости, нельзя вычеркнуть из истории. Январские события стали для всех нас трагическим уроком, который в очередной раз показал, что для сохранения независимости и укрепления нашего государства народ Казахстана должен быть сплоченным и готовым к любым вызовам и угрозам.

Для успешного преодоления внешних и внутренних вызовов Казахстану следует ориентироваться на модернизацию политики и общества. Модернизация в свою очередь должна основываться на высвобождении частной инициативы и усилении роли государства в обеспечении благоприятных условий хозяйст­вования, включая политическую, финансовую и социальную стабильность.

Сценарий модернизации позволит достичь радикального повышения уровня жизни населения на основе самореализации каждого гражданина, снижении социального неравенства, сохранении независимости и культурных ценностей Казахстана.

Комплексная модернизация политической системы невозможна без модификации конституционных основ государства, закрепляющих механизм формирования и функционирования органов власти. Для консолидации народа и развития демократии Президент выступил с рядом инициатив, которые, несомненно, должны изменить наше общество.

Предложенные Президентом политические реформы являются смелым и своевременным шагом. В будущем они дадут свои плоды, обеспечив честную и свободную политическую конкуренцию.

Если рассматривать многовековую историю развитых стран, то в них особое внимание уделялось развитию партийной системы, которая в своем роде была мостом для перехода на новый уровень преобразований и политических устремлений государства. Озвученные в Послании новшества направлены на построение и развитие нового демократического пути нашего общества и страны в целом.

Многие могут задаться вопросом: что же принесет новый политический курс? Эта тема достаточно широкая, и каждый гражданин может проанализировать ее на своем уровне.

В первую очередь изменения будут способствовать решению многих триггерных вопросов и ускорят процессы обновления и развития общества, станут отправной платформой для дальнейшего роста и процветания нашей страны. Новый политичес­кий курс также поможет взрас­тить конкурентоспособное и образованное поколение.

При создании благоприятной среды институционального и организационного развития партий в обществе будут разрешены многие негативные вызовы, появившиеся после январских событий. В Послании конкретно обозначены все условия для соз­дания новых партий, которые значительно упростились. Как отметил Касым-Жомарт Токаев, «регистрационный порог следует снизить в четыре раза – с 20 тысяч до 5 тысяч человек. Минимальная численность региональных представительств уменьшится в три раза – с 600 до 200 человек. Почти на треть, с 1 000 до 700 человек, сократится минимальная численность инициативной группы граждан для создания партии».

Как гражданин своей страны могу сказать, что данные новшества и предложения положительно скажутся на развитии общего политического процесса в стране. Общество сможет сделать свой выбор в пользу той или иной созданной новой партии, которая сможет решать все вопросы своих избирателей.

Сегодня мы видим, что после внедрения концепции Президента о «слышащем государстве» общест­во стало более активным и старается принять участие в жизни страны с целью улучшения качества жизни. Этим самым можно подчеркнуть, что новые инициативы и политический курс, направленные на демократизацию, уже дают положительные результаты.

Мне импонирует то, что Президент обратил внимание на «недопустимость форсирования политической модернизации, популистских лозунгов. В нашей стране должны царить закон и порядок на основе полного соблюдения прав человека».

Также в Послании озвучена инициатива по дальнейшему развитию местного самоуправления. В Казахстане в начале 2000-х годов впервые жители села Шамалган выбирали своего акима. Два года назад была разработана новая концепция развития местного самоуправления.

Система выборов всегда требует разностороннего изучения, она подвержена изменениям. Учитывая современные вызовы и изменения в стране, общество и государство сегодня должны работать в одной упряжке. От готовности и консолидации общественных и государственных институтов зависит многое. Теперь за назначение и освобождение городских и районных акимов будут отвечать сами жители, и такую политическую реформу поддерживает общество, которое стремится к самоуправлению. В целях модернизации выборного процесса было предложено использовать инструменты агитации в социальных сетях и закрепить ее на законодательном уровне.

В Послании, подчеркнув особую роль СМИ в современную эпоху, Президент говорит о необходимости повышения конкурентоспособности отечественных СМИ. И действительно, именно от работы журналистов, их честности и ответственности зависят сегодня информационная безопасность и «идеологический суверенитет» страны.

Я верю, что по поручению Главы государства в новом Казахстане будет, наконец, создано открытое информационное пространство сильных медиа. И наш университет примет в этом процессе активное участие, готовя профессионалов высокого класса, которые будут переживать за свою страну и использовать свое острое перо для того, чтобы поднимать актуальные проблемы общества и активно содействовать их решению. И, безусловно, Президент прав, что необходимо пересмотреть закон о СМИ «с учетом интересов государства, запросов общества». Необходимость в этом давно назрела.

Масштабные инициативы, предложенные Президентом, впечатляют и внушают оптимизм. Дело теперь за реализацией всех поручений и реформ, которые помогут нам заложить фундамент нового Казахстана, обеспечив поступательный прогресс страны и повышение уровня жизни граждан.