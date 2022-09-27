Новые возможности сотрудничества обсудили вице-премьеры Казахстана и Узбекистана

Заместитель Премьер-министра – министр торговли интеграции Серик Жумангарин встретился с заместителем Премьер-министра Узбекистана - министром инвестиций и внешней торговли Жамшидом Ходжаевым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьера.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества по многим направлениям, среди которых выработка механизмов по форвардному закупу плодоовощной продукции, выделение квоты на поставку в Узбекистан автомобилей казахстанского производства, возможности предоставления узбекской стороной скидки на транзит казахстанской муки в Афганистан, увеличение частоты авиарейсов и др.

Особое внимание во время двусторонней встречи было уделено проекту создания Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия». Стороны договорились завершить процесс формирования правовой основы для начала реализации проекта до конца нынешнего года. На данный момент активную заинтересованность по участию в проекте МПЦК в качестве управляющей компании и реализации за счет собственного финансирования проявляет потенциальный казахстанский инвестор.

Напомним, что проект по созданию МЦПК «Центральная Азия» является одним из ключевых элементов плана практических действий («Дорожной карты») по доведению товарооборота между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан до $10 млрд в ближайшие 5 лет. Проект долгосрочный, согласно совместному плану мероприятий по созданию МЦПК «Центральная Азия», включает 3 основных этапа и 20 конкретных мероприятий.

Узбекистан является основным торговым партнером Казахстана в Центрально-Азиатском регионе. По итогам 7 месяцев взаимная торговля выросла на 26,3%.