О намерении Главы государства Касым-Жомарта Токаева передать резиденции в ряде городов страны под нужды детей стало известно в начале 2023 года. Тогда же рабочая группа Костанайской области решила организовать здесь реабилитационный центр, предназначенный для детей с инвалидностью, психоневрологическими патологиями и нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Реабилитационный центр расположен в живописной пригородной зоне Костаная и представляет собой комплекс зданий из семи корпусов, из которых первые четыре – для детей с психоневрологическими патологиями, а остальные три адаптированы для маломобильных граждан. Реконструкция обошлась бюджету в 350 млн тенге.

На первом этаже пятого корпуса размещены столовая, конференц-зал, кабинет логопеда, а на втором – залы ЛФК и механотерапии, сенсорная комната и ряд мастерских.

– У нас будут работать швейная, гончарная и столярная мастерские. Здесь установлено современнейшее оборудование. Любой мужчина позавидует оснащению того же столярного цеха. В нашем центре будут проходить адаптацию дети в возрасте от 1,5 до 18 лет, и задача мастерских заключается в том, чтобы дать ребятам знания и навыки, которые обязательно пригодятся им в жизни, – рассказывает заместитель руководителя управления координации занятости и соцпрограмм акимата Костанайской области Алия Мекебаева.

К шестому корпусу пристроили дополнительное теплое помещение, где установлен лифт. В этом корпусе будут проживать дети с нарушением опорно-двигательного аппарата, и подъемник для них крайне необходим. Спальные комнаты, рассчитанные на 120 кроватей, где дети будут отдыхать вместе с родителями, разместятся на первом этаже. Здесь же будет работать кабинет эрготерапии. Также в этом корпусе откроются сенсорная и шунгитовая комнаты.

– В седьмом корпусе есть бассейн. Его уже адаптировали под детей различных возрастных групп. Одна сторона рассчитана на малышей, там глубина составляет 50 сантиметров, а в другой – 1,2 метра, там будут купаться более взрослые ребята. Кроме того, здесь есть душевые кабины, сауна, поскольку детям обязательно нужно прогревание. Также у нас будут бальнеологическая ванна, гидромассаж и иммерсионная ванна. Это одно из видов дорогостоящего оборудования, поскольку внутри будет теплая вода, которая оказывает релаксирующее воздействие на психоэмоциональное состояние детей, – отметила Алия Мекебаева.

Кстати, оборудованию уделено особое внимание. Реабилитационный центр будет оснащен по последнему слову техники. Оборудование в основном европейское – производства Финляндии, Германии, Италии, а вот мебель и мягкий инвентарь отечественного производства. Закуп техники полностью лег на бюджет фонда «Қазақстан халқына», который затратил на эти цели более 1 млрд тенге. Дополнительное финансирование в ближайшее время будет направлено на обустройство адаптированных для колясочников спортивных площадок на территории центра.

– Один из самых дорогостоящих аппаратов – локомат. Это роботизированный реабилитационный комплекс. Он очень эффективный, помогает хорошо восстанавливаться людям с травмами, ДЦП. Его стоимость составляет 500 миллионов тенге. Честно говоря, я давно мечтал, чтобы у нас появился такой аппарат. Все думал, когда же мы сможем приоб­рести его за счет бюджета, а тут фонд «Қазақстан халқына» очень здорово помог нам, – отметил аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

В общей сложности в центре будут оказывать восемь видов услуг, которые направлены на оздоровление и социальную реабилитацию. Все они предоставляются абсолютно бесплатно. Ежегодное содержание центра будет обходиться бюджету в 250 млн тенге. Штат сотрудников центра составит 77 человек. Как раз сейчас ведется работа по подбору персонала. Все в обязательном порядке пройдут обучение современным технологиям работы с особенными детьми.

С открытием нового центра охват детей реабилитацией возрастет в четыре раза. Сегодня в Костанайской области насчитывается более 3 тыс. особенных детей, нуждающихся в восстановлении и развитии. Имеющееся ныне аналогичное учреждение региона ежегодно принимает около 300 детей, а пропускная способность нового реабилитационного центра – 1 200 детей. Кроме того, увеличится и курс восстановления с 14 до 21 дня.

– Мы понимаем, что не сможем охватить сто процентов детей, но уже большую часть – точно. Мы знаем, как тяжело родителям и насколько важна реабилитация для особенных детей. Поэтому мы не собираемся ограничиваться лишь только ремонтом и небольшим расширением существующих помещений. Здесь нужно еще достраивать. Тем более что территория очень большая – порядка 20 гектаров. Но это уже будет следующий этап. Сейчас нужно, во-первых, проработать вопрос с транспортировкой детей. Они же будут приезжать сюда со всех уголков области, нам необходимо четко отработать этот механизм, – сказал Кумар Аксакалов.

Свои двери новый реабилитационный центр для особенных детей откроет уже в октябре этого года.