17-м чемпионом мира по шахматам стал Дин Лижэнь

В городе Астане определился новый 17-й чемпион мира по шахматам. Им стал китайский гроссмейстер Дин Лижэнь, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на страницу в Facebook Казахстанской федерации шахмат.

Фото: facebook.com/kazchesskz

Напомним, матч за звание чемпиона мира по шахматам стартовал 7 апреля в Астане. За титул боролись Ян Непомнящий (ФИДЕ) и Дин Лижэнь (Китай). ЧМ состоял из 14 партий.

Матч в быстрые шахматы, по мнению экспертов, проходил на высоком уровне.

Первые 3 партии завершились вничью. Судьба титула решилась на тай-брейке. В 4-й партии Дин проявил незаурядную волю к победе и сумел переломить ход поединка, который складывался поначалу для него не слишком удачно.

Общий счет матча – 9,5:8,5.