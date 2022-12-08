Новый автобусный маршрут появится в Алматы

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В Алматы появится новый автобусный маршрут от улицы Калдаякова до С/Т "Геолог". Об этом сообщил аким города Ерболат Досаев на встречи с населением в Медеуском районе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.

"Для обновления 9 маршрутов закуплен 101 новый автобус. На сегодня по 4 маршрутам обновлен подвижной состав: №69 – 18 автобусов, №201 – 24 автобуса, №12 – 16 автобусов, №71 – 10 автобусов. Еще 5 охватят до конца года: №5, 5а, 5б, 5в – 8 автобусов и №205 – 25 автобусов. Дополнительно запущен маршрут №100 – 34 автобуса", – сказал аким.

По его словам, в следующем году еще один новый маршрут пройдет от улицы Калдаякова до С/Т "Геолог".

Также он сообщил, что в этом году проведен средний ремонт дорог по 28 улицам протяженностью 27,2 км. Построены тротуары по 12 улицам протяженностью 18,1 км.

"В следующем году проведут средний ремонт дорог по 39 улицам протяженностью 55,5 километра и обустроят тротуары по 22 улицам протяженностью 28,5 километра. До конца года завершат работы по освещению 20 улиц. Полный охват освещения улиц Медеуского района завершится до конца 2025 года - 86 улиц", – рассказал Ерболат Досаев.