Новый автобусный маршрут запускают в столице

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации столичного акимата, с 20 июля новый маршрут № 63 будет курсировать между железнодорожным вокзалом и Жагалау (школа Binom им. А. Бокейхана), сообщает Kazpravda.kz

Он охватит Агротехнические и Медицинские университеты, ТРЦ «Сарыарка», «Keruencity», район рынка «Астаналық», ТЦ «Тұлпар», ТД «Шапағат», «Асем» и «Сарыарка».

Для обслуживания маршрута выделено 10 автобусов, интервал движения составит 10-15 минут.