Новый Экологический кодекс одобрил Мажилис во втором чтении

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Мажилис Парламента РК на пленарном заседании одобрил во втором чтении проект нового Экологического кодекса, передает корреспондент Kazpravda.kz
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Как отмечал ранее министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, нормы проекта позволят улучшить состояние окружающей среды РК. Так, в случае возникновения экологического ущерба природопользователь обязан будет восстановить окружающую среду до первоначального состояния.
"Принцип "загрязнитель платит" подразумевает меры по предотвращению загрязнения окружающей среды, а также ответственность за восстановление причиненного ущерба окружающей среде. Таким образом, государство должно создать такие условия, при которых природопользователи предпочтут принять все меры по недопущению негативного воздействия на окружающую среду, чем платить экологические штрафы", – сказал министр.
Согласно проекту, на первом этапе запланирован перевод 50-ти крупнейших предприятий из нефтегазовой, горно-металлургической, химической и электроэнергетической отраслей, на которые приходится 80% загрязнения, на наилучшие доступные технологии.
"В проекте кодекса предусмотрено требование о прохождении оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в отношении крупных предприятий "Первой категории", перечень которых будет пересмотрен. Внимание здесь будет сконцентрировано на экологически опасных объектах. При этом общественность участвует во всех стадиях ОВОСа. Обязательной ОВОС будут подлежать объекты 1-ой категории. Объекты 2-ой категории проходят через скрининг. В целях учета объектов 3 категории, куда входят склады, мебельные цеха, бетонорастворные узлы и прочие объекты, деятельность которых приносит незначительное загрязнение окружающей среды, будут приниматься декларации. Объекты 4 категории полностью освобождены от регулирования. Это автомойки, СТО, объекты общественного питания, объекты микробизнеса с котельными установками малой мощности для собственных нужд", – отметил Магзум Мирзагалиев.
Также, согласно проекту, местные исполнительные органы обязаны финансировать природоохранные мероприятия за счет поступающих экологических платежей в объеме 100%.
"В настоящее время в действующем законодательстве отсутствует обязательность целевого расходования поступивших платежей за эмиссии на природоохранные мероприятия. Это привело к тому, что лишь порядка 45% поступающих средств местные исполнительные органы распределяют на охрану окружающей среды", – аргументировал министр.
Проектом также предусматривается иерархия отходов, направленная на поэтапное обращение с ними.
"Это значит, что необходимо минимизировать образование отходов. Образованные отходы нужно повторно использовать, перерабатывать, утилизировать. И лишь в последнюю очередь захоранивать на полигонах. Также будет осуществляться информирование населения о рациональной системе сбора, утилизации и переработки ТБО, раздельном сборе отходов. Классификация отходов приведена в соответствие с Европейским каталогом отходов. Она будет содержать перечень как неопасных, так и опасных отходов", – сказал министр.
При этом, по его словам, чтобы системно решать вопрос незаконных свалок в новом Экологическом кодексе предусмотрен вопрос обязательного установления GPS-датчиков на мусоровывозящем транспорте.