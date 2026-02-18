В КазНУ им. аль-Фараби прошел круглый стол, посвященный обсуждению конституционной реформы. Историки, археологи, политологи и правоведы про­анализировали исторические аспекты формирования государственности – от древних сводов законов до актуальных поправок, предлагаемых в новом проекте Конституции. Состоялся обмен мнениями по вопросам осмысления конституционных изменений с точки зрения национального сознания и исторического наследия.

фото автора

– Великая степь – священное место, где издавна заложена традиция государственности, где глубоко укоренились суд биев и степная демократия, – начал свое выступление доктор исторических наук Досбол Байгунаков. – Конституционные изменения, которые мы сегодня обсуждаем, гармонируют с нашим богатым историческим наследием и современным развитием. Изменения, осуществляемые по инициативе Главы государства, – яркое проявление человекоориентированной модели управления.

Эксперт подчеркнул, что для ученых-историков такие реформы имеют огромное значение. Это новый этап в правовом закреплении исторической преемственности государственности Великой степи, демократический шаг, позволяющий обществу активно участвовать в государственном управлении, прочная основа для Справедливого Казахстана.

– Конституционные поправки направлены на укрепление баланса между ветвями власти, усиление роли Парламента, развитие институтов местного самоуправления и повышение правовой культуры граждан. Это отражение нового общественного соглашения, основанного на взаимном доверии между ответственным государством и сознательным обществом. Решения, принятые сегодня, станут ядром завтрашней истории, – отметил Досбол Байгунаков.

Особое внимание участники уделили эволюции демократических институтов. Доктор исторических наук Берекет Карибаев в своем выступлении провел параллели между традициями и современностью. По его мнению, нормы права Великой степи находят свое логическое продолжение в действующей Конституции, обеспечивая стабильность государственного устройства.

Доктор исторических наук Аманжол Калыш детально остановился на вопросе возрождения институтов народного представительства. Место и значение Курултая в проекте Основного закона 2026 года подтверждает стремление государства к консолидации общества и учету голоса народа в принятии ключевых политических решений. По его словам, главную роль в работе над документом сыграла Конституционная комиссия, состоящая из 130 человек: депутатов, юристов, экспертов, представителей общественных организаций. В подготовительный период было проведено 12 заседаний, каждое из которых было посвящено отдельному тематическому блоку.

Таким образом, было определено, что функции АНК и Нацио­нального курултая продолжит Народный совет. Дея­тельность последнего будет осуществляться в строгом соответствии с Конституцией. Народный совет Казахстана­ станет новым государственным органом, вобравшим в себя опыт консультативных структур других стран. В нем будут представлены все этнические группы, нацио­нальности и регионы. Совет будет иметь статус высшего консультативного органа страны, а его председатель будет обладать правом законодательной инициа­тивы, что значительно укрепит его статус.

– Вместо двухпалатного Парламента в Казахстане появится Курултай, который будет состоять из 145 депутатов. Новый Парламент будет сформирован по пропорцио­нальной избирательной системе со сроком полномочий пять лет, – прокомментировал Аманжол Калыш, добавив, что Курултай будет не только принимать законы, но и может выражать недоверие Правительству, давать согласие на назначение вице-президента.

На заседании также обсуждались конституционные идеи дея­телей движения «Алаш» и их созвучность концепции «Справедливого Казахстана». Участники сошлись во мнении, что современная конституционная реформа не только усиливает баланс между ветвями власти и роль Парламента, но и формирует новое общественное согласие, основанное на взаимном доверии между государством и гражданами.