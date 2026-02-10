фото пресс-службы Сената Парламента

Сенат поддержал проведение референдума по проекту новой Конституции, ратифицировал соглашения с Кыргызстаном по объектам на Иссык-Куле и одобрил временное торговое соглашение ЕАЭС с Монголией.

Открывая заседание, Маулен Ашимбаев подчеркнул, что проект Основного закона стал результатом масштабного общественного обсуждения.

– Президент страны Касым-Жомарт ­Токаев подписал указ о проведении 15 марта 2026 года республиканского референдума по проекту новой Конституции. Это важное событие, знаменующее новый этап в развитии страны. Проект новой Конституции был открыто и всесторонне обсужден, тщательно проработан. В нем максимально учтены все предложения, поступившие от граждан. Это, безусловно, является наглядным подтверждением реализации концепции «слышащего государства», формирующей конституцион­ную модель Справедливого Казахстана, – отметил спикер.

По его словам, депутаты Сената активно подключатся к работе по продвижению референдума.

– Уверен, что в этот ответственный период, когда укрепляются основы Справедливого Казахстана, все казахстанцы выразят свою гражданскую позицию и примут активное участие в референдуме, – подчеркнул Маулен Ашимбаев.

В рамках заседания также было объявлено о прекращении полномочий сенатора Наурызбая Байкадамова в связи с его назначением ректором Кызылординского университета им. Коркыт Ата. Спикер поблагодарил его за работу в палате и пожелал успехов на новой должности.

Повестка состоявшегося заседания была посвящена вопросам международного сотрудничества. Сенаторы ратифицировали соглашения между правительствами Республики Казахстан и Кыргызской Республики, закрепляющие права собственности Казахстана на объекты курортно-рекреационного хозяйства на территории Иссык-Кульской области. Речь идет о санатории «Казахстан», доме отдыха «Самал», спортивно-оздоровительном лагере «Университет» и центре «Олимп», а также о земельных участках общей площадью 58,8 га, передаваемых в аренду сроком на 49 лет.

Документы предусматривают обязательства по модернизации объектов, их целевому использованию и возможность привлечения инвестиций. Ожидается, что ратификация будет способствовать развитию туристической отрасли и укреп­лению двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Кыргызстаном.

Также Сенат поддержал ратификацию Временного торгового соглашения между Евразийским экономическим союзом и Монголией. Как отметил сенатор Шакарим Буктугулов, документ рассчитан на три года с возможностью продления и предусматривает снижение или обнуление ввозных пошлин по широкому перечню товаров. На сегодняшний день торговое взаимодействие с Монголией демонстрирует положительную динамику.

– По итогам 2025 года товарооборот между нашими странами составил 133,5 миллиона долларов США, при этом экспорт казахстанской продукции занимает доминирующую долю – более 123 миллионов долларов. Соглашение позволит расширить рынок для отечест­венных производителей через беспошлинный режим для 367 приоритетных товарных позиций. Такой формат позволяет сфокусировать преференции на продукции с высокой добавленной стои­мостью, формирующей основу нашего несырьевого экспорта, – отметил депутат.

Он заверил, что в первую очередь это создает условия для развития машиностроения и агропромышленного комплекса. Учитывая, что объем поставок в этих секторах уже демонстрирует стабильный рост и превысил 120 млн долларов, либерализация тарифов обеспечит нашим предприятиям решающее ценовое преимущество и позволит значительно расширить свое присутствие на рынке Монголии.

Наряду с тарифными преференция­ми соглашение радикально упрощает таможенное администрирование, устанавливая жесткий регламент по выпус­ку грузов в течение четырех часов с момента регистрации декларации, что существенно минимизирует временные издержки бизнеса.

Параллельно с этим формируется современная цифровая среда за счет закрепления норм по оптимизации трансграничной электронной торговли и взаимного признания юридической силы электронных подписей.

В вопросах технического регулирования, санитарного и фитосанитарного контроля стороны переходят на строгие стандарты ВТО, что гарантирует прозрачность требований и исключает применение необоснованных барьеров.

– Институциональный каркас взаимодействия завершает создание Совместного комитета, который станет основным инструментом мониторинга, оперативного разрешения споров и обеспечения прямой защиты интересов отечественных предпринимателей на монгольском рынке, – пояснил сенатор Шакарим Буктугулов.

В ходе обсуждения сенаторы обратили внимание на возможные риски для внутреннего рынка, в частности в аграрном секторе. Так, депутат Сергей Ершов обеспокоен тем, что экспорт Казахстана может вызвать ответный протекционизм.

– Импорт конины из Монголии в 2025 году вырос вдвое. На фоне обнуления пошлин наши фермеры опасаются демпинга. Предусмотрен ли механизм введения защитных пошлин, если импорт по чувствительным позициям превысит средние показатели последних трех лет? Какие индикаторы станут основанием для защиты рынка? – спросил депутат, а также поинтересовался, имеется ли риск реэкспорта продукции из третьих стран под видом монгольской.

Отвечая на вопрос депутатов, вице-министр торговли и интеграции Жанель Кушукова подчеркнула, что механизмы реагирования на демпинг предусмотрены.

– Если говорить о соглашении, в случае вопроса о демпинге у нас предусмотрена статья, которая позволяет при применении демпинга в ценах к импортным товарам своевременно реагировать совместно с Министерством торговли, – сообщила Жанель Кушукова.

Она отметила, что в настоящее время из Монголии импортируется в основном мясная продукция, используемая для последующей переработки.

– Касательно индикаторов – у нас функционирует штаб с участием конт­ролирующих органов, ветеринарного и фитосанитарного контроля. В случае обращения по качеству и цене продукции ситуация рассматривается и принимаются соответствующие решения, – добавила вице-министр.

Отдельно был затронут вопрос эпизооти­ческой безопасности. Сенаторы поинтересовались мерами предотвращения заноса заболеваний животных на территорию Казахстана. Жанель Кушукова пояснила, что ограничения, действующие с 2016 года в связи со сложной эпизоотической ситуа­цией в Монголии, сохраняются.

– Рассматриваемое соглашение не отменяет фитосанитарных ограничений. При необходимости будут применяться современные методы лабораторного контроля. На сегодняшний день угрозы нет, – подчеркнула она.