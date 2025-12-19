Новый год не за горами

Колонка обозревателя
Асель Муканова

Пушистая елка, украшенная разноцветными шарами и мишурой, уже заняла свое почетное место в квартире. В торговых центрах ненавязчиво звучит Jingle Bells, а нарядные бутики зазывают сезонными распродажами.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Чиновники подводят социально-экономические итоги года, анализируя республиканский бюджет. А казахстанцы озабочены формированием праздничного стола и покупкой подарков, подбивая бюджет семейный.

За две недели до Нового года наступает то самое время, когда все больше хочется чудес и расслабления, чем обязательств и суеты. Но поддаться предпраздничному настроению могут позволить себе не все.

Тем не менее все отчетливее отсчитывает последние дни 2025-го календарь. И на душе у многих светло и радостно от ощущения скорых праздников и предстоящих им приятных хлопот.

Самое яркое воспоминание о Новом годе из детства у меня связано со... Снежной королевой. Именно такой костюм мне сшила мама лет в восемь-девять. Кажется, это был ее единственный швейный эксперимент в жизни, но он удался на славу.

Белое кружевное платье из 70-х годов, в котором она выходила замуж стройной девочкой, пришлось нещадно порезать. Зато оно было мне прямо в пол и выглядело волшебно. Величественная мантия (как мне тогда казалось) была сооружена из белого пухового шарфа.

А каким был мой головной убор – настоящее произведение искусства! На картонную основу, вырезанную в виде кокошника, клеилась вата. Затем разбивались несколько новогодних игрушек и разноцветные осколки укреп­лялись поверх ваты. Вроде бы были еще бусы по бокам, но это не точно. В общем, я чувствовала себя настоящей королевой в сногсшибательной короне! И была очень удивлена, когда не получила приз за лучший новогодний костюм на утреннике.

Это сейчас я понимаю, что доморощенный наряд со стороны, скорее всего, выглядел примитивно, а корона хоть и привлекала внимание, но была самодельной, без шика и лоска. Но в то время и выбора особого не было, и денег у родителей. Зато была возможность соорудить что-то своими руками всей семьей, провести время вместе и насладиться общением друг с другом.

Современным детям доступны профессионально сшитые карнавальные костюмы на любой вкус и кошелек. Но надевают они их лишь лет до шес­ти-семи, потом уже считая это ненужной детской забавой. Кстати, на днях в Комитете санэпидконтроля предуп­редили родителей о рисках: детский новогодний костюм должен быть безопасным и удобным, а не пахнуть химией, натирать кожу и доставлять дискомфорт.

...Города большие и малые светятся гирляндами, зазывают ледовые городки, на утренниках работают артисты с разнообразной шоу-программой. Рестораны забивают места под корпоративы, профессиональные Деды Морозы и Снегурочки потирают руки в предвкушении большого куша.

Как бы ни жаловались по привычке люди, благосостояние казахстанцев растет. Один пример: в ноябре было продано рекордное количество новых автомобилей – почти 26 тысяч! В ТРЦ не протолкнуться, все ищут наряды и подарки. Раскупают семгу и креветки к новогоднему столу, конина-то в наступающем году Лошади не в почете. Хотя многие и вовсе подумывают перенести праздничное застолье на обед 1 января и не чревоугодничать ночью. Все-таки ЗОЖ в приоритете.

Новый год не за горами! И ждут его все – от мала до велика. Главное – с каким настроением его встречать: бурчать на жизнь или чувствовать себя настоящей королевой.

#праздники #Новый год #наряды #утренники

