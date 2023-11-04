Новый хозяин АМТ вложит "залповые инвестиции" в размере более $1 млрд в производство и соцсферу Темиртау

Правительство
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Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

Передача предприятия по его текущей рыночной стоимости будет осуществлена до конца ноября, передает Kazpravda.kz

Фото: МИД Казахстана

"Я гарантирую, что это национальный инвестор, каких-то иностранных компаний за ним нет", – сказал в субботу Скляр, на которого ссылается КазТАГ.

Он уточнил, что передача казахстанскому инвестору будет осуществлена до конца ноября. При этом название казахстанской компании он не раскрыл, уточнив лишь, что речь об инвесторе, который присутствовал на последней встрече президента Касым-Жомарта Токаева в представителями казахстанского бизнеса.

"Это будет отечественный инвестор, который купит предприятие по рыночной его текущей стоимости, и который обязался, мы будем строго контролировать эту программу и есть "залповые инвестиции", как мы говорим, более $1 млрд в производство и социальную сферу города Темиртау", – уточнил Скляр.

По его словам, еще $3 млрд новый инвестор обязуется вложить в течение ближайших трех-пяти лет.

Также он заверил, что виновные в трагедии на шахте имени Костенко должностные лица будут привлечены к ответственности, подчеркнув, что "неприкасаемых нет".

Скляр отметил, что индийский инвестор не выполнял своих обязательств и вкладывал лишь средства, достаточные для поддержания работы предприятия.

Как сообщалось, снижения уровня дохода шахтеров АМТ из-за вынужденного простоя не будет.

28 октября в 2 часа 36 минут на шахте им. Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" на глубине 700 метров произошло возгорание с последующим взрывом метано-воздушной смеси.

В момент аварии в смене находилось 252 шахтера; погибли 46 горняков.

#АрселорМиттал Темиртау #АО #гибель шахтеров #шахта имени Костенко #Роман Скляр

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