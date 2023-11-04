Информацию об оплате труда работникам шахты им.Костенко за время простоя озвучили в АМТ

Происшествия
113
Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

Снижения уровня дохода шахтеров не будет, передает Kazpravda.kz

Фото из открытых источников

С 28 октября на шахте им.Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" были приостановлены все виды работ, кроме жизнеобеспечения предприятия до особого распоряжения, говорится в сообщении компании.

"Согласно приказу исполнительного директора АО "АрселорМиттал Темиртау" оплата труда работникам предприятия - шахты им.Костенко: за период с 01 по 27 октября 2023 г. будет производиться с выплатой премии, как при выполнении плана на 100%; за время приостановки работ с 28 по 31 октября 2023 г. будет производиться в размере средней заработной платы", – говорится в сообщении.

Кроме того, работникам, направленным в другие структурные подразделения, зарплата будет производиться в соответствии с Трудовым кодексом по выполняемой работе, но не ниже средней заработной платы по основному месту работы.

"Снижения уровня дохода шахтеров (заработной платы) не будет", – заверили в АМТ.

Как сообщалось, 28 октября в 2 часа 36 минут на шахте им. Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" на глубине 700 метров произошло возгорание с последующим взрывом метано-воздушной смеси.

В момент аварии в смене находилось 252 шахтера; погибли 46 горняков.

#АрселорМиттал Темиртау #АО #гибель шахтеров #шахта имени Костенко

Популярное

Все
Премьер Смаилов прибыл с рабочим визитом в КНР
"Голословным" назвали в Минобороны высказывание депутата о принуждении солдат брать кредиты
Гигантскую свёклу вырастили в области Жетысу
Рыбакина покидает итоговый турнир WTA
Жертвами землетрясения в Непале стали более 120 человек
Вокалиста Aerosmith обвинили в сексуальном насилии
Казахстан вышел в финал ЧМ по мини-футболу
Казахстан разрешил транзитные перевозки пшеницы по своей территории
Информацию об оплате труда работникам шахты им.Костенко за время простоя озвучили в АМТ
Новый хозяин АМТ вложит "залповые инвестиции" в размере более $1 млрд в производство и соцсферу Темиртау
В Казахстане посчитали население
Казахстан скорбит по погибшим на шахте имени Костенко горнякам
Зарплата управляющего «АрселорМиттал Темиртау» составляла 1 млн тенге в день
Маулен Ашимбаев выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров
Президент Франции выразил соболезнования народу Казахстана
Число погибших на шахте имени Костенко продолжает расти
Вопрос передачи АО "АрселорМиттал Темиртау" иностранным инвесторам не рассматривается – Кабмин
Сделка по передаче АО "АрселорМиттал Темиртау" Казахстану близка к завершению
Бывший вице-министр Токтабаев осужден на семь лет за коррупционное преступление
Президент велел наказать виновных в трагедии в Карагандинской области
Рыбакина попала в одну группу с первой ракеткой мира на Итоговом турнире WTA
"Кайрат" досрочно вышел в элитный раунд Лиги чемпионов по футзалу
Фильм о трагедии на шахте имени Костенко покажут по ТВ
Вадим Басин возглавит АО "АрселорМиттал"
Число погибших на шахте имени Костенко достигло 21 человека
Стали известны подробности пожара на шахте в Карагандинской области
Дыни без полива вырастил туркестанский дехканин
Премьер провел заседание комиссии по аварии на шахте имени Костенко
Новый собственник АМТ должен будет инвестировать в производство и безопасность труда
Семьи погибших горняков будут ежемесячно получать 400-500 тыс. тенге
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Ни дня без камеры
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебро Азиатских игр
Кредитные мошенницы обманули казахстанцев на 40 млн тенге
Елена Рыбакина одолела первую ракетку мира
Новые оптово-распределительный и гематологический центры появятся в Усть-Каменогорске
Аида Балаева высказалась по поводу ношения хиджабов
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках

Читайте также

Скот стоимостью более 65 млн тенге вернули хозяину актюбинс…
Газель с детьми загорелась на трассе Аркалык – Торгай
Золото на 25 млн тенге украли трое парней в ТРЦ Актобе
Режим ЧС ввели в Италии

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]