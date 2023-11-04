Информацию об оплате труда работникам шахты им.Костенко за время простоя озвучили в АМТ

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С 28 октября на шахте им.Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" были приостановлены все виды работ, кроме жизнеобеспечения предприятия до особого распоряжения, говорится в сообщении компании.

"Согласно приказу исполнительного директора АО "АрселорМиттал Темиртау" оплата труда работникам предприятия - шахты им.Костенко: за период с 01 по 27 октября 2023 г. будет производиться с выплатой премии, как при выполнении плана на 100%; за время приостановки работ с 28 по 31 октября 2023 г. будет производиться в размере средней заработной платы", – говорится в сообщении.

Кроме того, работникам, направленным в другие структурные подразделения, зарплата будет производиться в соответствии с Трудовым кодексом по выполняемой работе, но не ниже средней заработной платы по основному месту работы.

"Снижения уровня дохода шахтеров (заработной платы) не будет", – заверили в АМТ.

Как сообщалось, 28 октября в 2 часа 36 минут на шахте им. Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" на глубине 700 метров произошло возгорание с последующим взрывом метано-воздушной смеси.

В момент аварии в смене находилось 252 шахтера; погибли 46 горняков.